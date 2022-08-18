Пять лучших телепроектов с Константином Ивлевым

Вспоминаем, какие передачи с участием самого известного шеф-повара страны выходили на телеканале «Пятница».
Константин Ивлев. Фото:

Константин Ивлев. Фото: телеканал «Пятница»

Константин Ивлев – самый популярный шеф-повар страны. За советом к нему обращаются лучшие рестораторы, учиться у него мечтают многие российские повара и любители.

Совсем недавно в Нижнем Новгороде завершился его гастрономический фестиваль «Да, шеф!», а известный телеповар уже готовится к премьерам на ТВ. О главных проектах Константина Ивлева на «Пятнице!» – читайте в подборке от Teleprogramma.pro

  1. «Адский шеф»

 

Константин Ивлев. Фото: телеканал «Пятница»

В премьерном шоу Константин Ивлев выходит за пределы кухни. Участникам проекта предстоит готовка на острове, в лесу и горах, а также в метрополитене и даже в картинг-клубе. Кто из кулинаров справится с экстремальными условиями и станет лучшим поваром России?     

Смотрите шоу «Адский шеф» с 17 августа по средам в 19:00 на канале «Пятница!»

2. «Битва шефов» 

Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Фото: телеканал «Пятница»

Вот уже два сезона «Шеф-повар всея Руси» и «Король тортов» встречаются на одном кулинарном ринге! Константин Ивлев и Ренат Агзамов набирают команды поваров, чтобы найти главный кулинарный талант страны.

В каждом выпуске мы наблюдаем, как борются талант и креативность, взаимовыручка и соревновательный дух участников.

Смотрите новые выпуски «Битвы шефов» с 22 августа по понедельникам в 19:00 на канале «Пятница!»

3. «Молодые ножи» 

Константин Ивлев. Фото: телеканал «Пятница»

Проект, где встречаются молодые повара, чтобы показать свое мастерство. В этом шоу шеф ищет талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». В каждом выпуске участники проходят три испытания, а победитель получает шанс поработать с Константином Ивлевым на одной кухне.

 

 4. «На ножах»

Самый первый проект с Ивлевым на телеканале «Пятница!». С 2016 года шеф-повар проверил уже сотни ресторанов по всей стране, помогая им повысить уровень готовки, обслуживания и увеличить выручку.

Константин Ивлев. Фото: телеканал «Пятница»

Впервые зрители телеканала познакомились со строгим, но справедливым шефом именно в этом шоу, и мы с нетерпением ждем нового сезона проекта. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

5. «Маша и шеф» 

Константин Ивлев и его дочь Маруся. Фото: телеканал «Пятница»

В 2020 году на «Пятнице!» появился проект, в котором Константин Ивлев вместе с дочкой Марусей готовит простые и вкусные блюда на собственной кухне. Константин рассказывает, что они с Марусей любят готовить вместе. На сегодняшний день показан только один сезон шоу, но мы надеемся, что проект получит продолжение. Выпуски «Маша и шеф» можно посмотреть на сайте телеканала.

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