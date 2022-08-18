Пять лучших телепроектов с Константином Ивлевым

Константин Ивлев – самый популярный шеф-повар страны. За советом к нему обращаются лучшие рестораторы, учиться у него мечтают многие российские повара и любители.

Совсем недавно в Нижнем Новгороде завершился его гастрономический фестиваль «Да, шеф!», а известный телеповар уже готовится к премьерам на ТВ. О главных проектах Константина Ивлева на «Пятнице!» – читайте в подборке от Teleprogramma.pro