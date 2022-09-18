«Прощай, нытик»: зрители «Звезды в Африке» радостно проводили проигравшего Сашу Стоуна

Во втором выпуске третьего сезона «Звезды в Африке» (и задолго до него) перед зрителями нагнетали обстановку конфликта между Сашей Стоуном и Олегом Верещагиным. Двое мужчин настолько сцепились в телепроекте, что почти было подрались. Но все-таки не подрались.
Жених Вали Карнавал то и дело вспоминал свою ненаглядную и заявлял, как он хочет отомстить за нее своему оппоненту. Остальным участникам настолько надоели перепалки двоих горячих парней, что они проголосовали так, чтобы Стоун и Верещагин решили свои проблемы в испытании навылет. В итоге Саша проиграл, хотя некоторые зрители не поверили в то, что бывалый спортсмен оказался менее ловким, чем комик.
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Однако основная масса поклонников шоу радостно приветствует победу Олега в этом «эпичном» противостоянии. Вот какие комментарии появились в социальных сетях после эфира:
- «Стоун, пока… Выгнал Верещагина, мститель неуловимый! Олежка, хорош - поставил болтуна на место»;
- «Верещагин красавец! Стоун ушел домой. Ура-ура!»;
- «Конфликт на пустом месте, не из-за чего просто. И да, Олег исполнил мое желание!»;
- «Буду с наслаждением смотреть, как Стоун отправится домой! Прощай, нытик»;
- «На Стоуна тошно смотреть»;
- «Из-за Вали мстить человеку. Это ребячество»;
- «Ноющий Стоун по ходу решил хайп на Олеге словить. Ничего из себя не представляет»;
- «Я раньше уважительно относилась к Стоун, но теперь негатив только вызывает».