«Прощай, нытик»: зрители «Звезды в Африке» радостно проводили проигравшего Сашу Стоуна

Во втором выпуске третьего сезона «Звезды в Африке» (и задолго до него) перед зрителями нагнетали обстановку конфликта между Сашей Стоуном и Олегом Верещагиным. Двое мужчин настолько сцепились в телепроекте, что почти было подрались. Но все-таки не подрались.

Жених Вали Карнавал то и дело вспоминал свою ненаглядную и заявлял, как он хочет отомстить за нее своему оппоненту. Остальным участникам настолько надоели перепалки двоих горячих парней, что они проголосовали так, чтобы Стоун и Верещагин решили свои проблемы в испытании навылет. В итоге Саша проиграл, хотя некоторые зрители не поверили в то, что бывалый спортсмен оказался менее ловким, чем комик.

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