«Придется пахать вдвойне»: сын Константина Ивлева пришел на его шоу «Адский шеф»

На канале «Пятница!» продолжается проект «Адский шеф» — экстремальное кулинарное реалити, в котором Константин Ивлев проверяет мастерство поваров вне кухни. Участникам приходится готовить в экстремальных условиях, доказывая свою стрессоустойчивость.

Во время съемок восьмого выпуска шоу к синей команде присоединился еще один повар — Матвей Ивлев, сын адского шефа. Молодой человек поспорил с отцом, что сумеет справиться с его испытаниями и будет готовить лучше большинства участников проекта.

«Матвей решил проявить несдержанность и выпятить себя. И мы с ним поспорили, что если он продержится ужин на кухне, то я ему позволю испытать себя в Академии адского шефа. Ему придется вдвойне пахать и доказывать свое место под солнцем», — прокомментировал Ивлев-старший.

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