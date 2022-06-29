Популярный комик станет новым ведущим Первого канала

Возможно, юморист заменит Максима Галкина.
Вадим Галыгин. Фото: Global Look Press

Вадим Галыгин. Фото: Global Look Press

Популярный комик, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин скоро появится в качестве ведущего на Первом канале. Артист эту информацию подтвердил лично.

«Шоу на Первом канале будет, но каким оно будет — пока сказать не могу. Дело в том, что Константин Львович Эрнст обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание», — отметил Галыгин «Газете.Ru»

Некоторые поклонники, в свою очередь, считают, что юморист, возможно, заменит Максима Галкина.

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