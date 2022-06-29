Популярный комик станет новым ведущим Первого канала

Популярный комик, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин скоро появится в качестве ведущего на Первом канале. Артист эту информацию подтвердил лично.

«Шоу на Первом канале будет, но каким оно будет — пока сказать не могу. Дело в том, что Константин Львович Эрнст обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание», — отметил Галыгин «Газете.Ru»