«Поем на кухне всей страной»: как снимали новое шоу Первого канала

Мало кто помнит, но программа «Что? Где? Когда?» начиналась как семейная игра на кухне. Две группы родных друг другу людей отвечали на вопросы ведущего прямо у себя дома. Затем их результаты сравнивали и выявляли победителя. Ведущих тоже было двое. С тех пор многое изменилось, теперь «ЧГК» - престижное интеллектуальное шоу с приличным призовым фондом. Но ведь посиделки на кухне никуда не делись!

Первый канал решил перенести на малый экран уют домашнего застолья и снял шоу «Поем на кухне всей страной», на съемках которого и побывала «Телепрограмма».

Возраст - от пяти дней до 90 лет

Тут надо сразу честно сказать: домой к людям никто не приходит - слишком сложно. Качественная организация такой съемки - целая спецоперация: камеры, свет, съемочная команда, а еще, не дай бог, кто-то из детей заболеет или трубу прорвет. Отменять, что ли? Слишком дорогое удовольствие. Да и вообще антураж - это вторично. За столом главное - душа и «эти глаза напротив»!

Поэтому общую для всех «квартиру» соорудили в павильоне. Мотивы хохломы и русского авангарда (как на открытии Олимпиады-2014 в Сочи), круглый стол-ваза, кухонная утварь фоном и Валдис Пельш как главный домовой.

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