«Поем на кухне всей семьей»: как снимали новое шоу Первого канала

Мало кто помнит, но программа «Что? Где? Когда?» начиналась как семейная игра на кухне. Две группы родных друг другу людей отвечали на вопросы ведущего прямо у себя дома. Затем их результаты сравнивали и выявляли победителя. Ведущих тоже было двое. С тех пор многое изменилось, теперь «ЧГК» - престижное интеллектуальное шоу с приличным призовым фондом. Но ведь посиделки на кухне никуда не делись!
Первый канал решил перенести на малый экран уют домашнего застолья и снял шоу «Поем на кухне всей семьей», на съемках которого и побывала «Телепрограмма».
Возраст - от пяти дней до 90 лет
Тут надо сразу честно сказать: домой к людям никто не приходит - слишком сложно. Качественная организация такой съемки - целая спецоперация: камеры, свет, съемочная команда, а еще, не дай бог, кто-то из детей заболеет или трубу прорвет. Отменять, что ли? Слишком дорогое удовольствие. Да и вообще антураж - это вторично. За столом главное - душа и «эти глаза напротив»!
Поэтому общую для всех «квартиру» соорудили в павильоне. Мотивы хохломы и русского авангарда (как на открытии Олимпиады-2014 в Сочи), круглый стол-ваза, кухонная утварь фоном и Валдис Пельш как главный домовой.
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Валдису Пельшу к роли ведущего музыкального шоу не привыкать. Фото: Юрий Феклистов
- Самому младшему участнику шоу на момент съемки было 5 дней, он находился за кулисами, в то время как его мама, папа, братья и сестры участвовали в отборе на сцене, - поясняет креативный продюсер проекта Юрий Бродский. - Самой старшей в сентябре исполняется 91, она очень бойкая бабушка, тоже будет у нас петь. Этот формат оригинальный, не имеет аналогов в мире, придуман с нуля. Надеемся, что франшизу будут покупать другие поющие страны, и верим, что за пределами России у проекта будет продолжение.
Состав участников пестрый, как и во всей нашей необъятной стране: есть и бодрая группа бабуль-подруженций в расписных платках, и поющая молодая семья, и даже «парень темнокожий» вместе с земляками. Отсюда и диапазон репертуара: то затянут бурную казачью «Любо, братцы, любо», то жалостливо, до озноба, подхватят «Враги сожгли родную хату». Под аккомпанемент баяна или гитары застолье превращается в один задушевный хор.
Так в чем интрига? Раз солений, пельменей, нарезок и разгоняющих душу и песню напитков на столе нет, в чем смысл мероприятия? Будто бы стрельба вхолостую.
А вот и нет. Это песенный конкурс. Люди за круглым столом почти как магистры «ЧГК» и ведут игру на вылет. Потому и огурчики не выставишь - электронная поверхность стола служит индикатором: по ней становится видно, как оценили «работу» судьи. Арбитры, помимо того что подпевают и иногда даже пляшут, нажимают кнопки одобрения или наоборот. По сути, решая судьбу поющих. Красный свет на столе - дороги нет, зеленый - полный вперед! Задача: полностью зажечь «зеленую скатерть».
Охота за тремя миллионами
Даже представителям Африканского континента не чужды кухонные посиделки в русском стиле. Фото: Юрий Феклистов
Кто именно оценит душевность кухонных песнопений, станет известно ближе к премьерной дате проекта - это определенно будут звезды. А регламент шоу таков. Поющие семьи или команды певцов-любителей (от 3 до 7 человек) со всей России приезжают в Москву, чтобы исполнить перед жюри любимую застольную песню.
Никакой самодеятельности. Все по науке: запевала заряжает - остальные подхватывают. Голосовая волна или разгоняется по студии, вырываясь с экрана в каждый дом, или затухает в силу вялости поющих.
Всего запланировано четыре отборочных выпуска, в каждом из которых споют по 12 команд. Восемь сборных пройдут в полуфинал (на этом этапе в шоу появятся приглашенные звезды), а в финале за главный приз в три миллиона рублей поборются только три лучших коллектива. То есть участники, нацеленные на длинную дистанцию, должны будут подготовить приличный арсенал хитов: порядка 10 песен в различных жанрах - от классической застольной песни до эстрадных хитов. Их петь не запрещено.
Специальная фишка проекта - интерактивный клип, «прямая линия» со страной. На старте шоу ведущий выбирает заглавную песню, предлагает зрителям записать собственное селфи-видео на этот хит и прислать
его через приложение в эфир. К концу выпуска все гостевые ролики сшивают и выводят на плазменный экран в виде огромной панорамы на сцене: сотни лиц и голосов, практически поющий стадион.
- Когда исполняется песня, которую знают буквально все (требование формата таково, чтобы песня была застольной, то есть хорошо известной), ты заранее предполагаешь, как это будет звучать, - считает Валдис Пельш. - Но должен признаться, что даже меня, человека весьма искушенного, многие исполнители откровенно удивили своим нестандартным подходом. Очень приятно было следить за ними.
В эфир Первого канала шоу «Поем на кухне всей семьей» выйдет в новом телесезоне. Точная дата премьеры пока неизвестна.