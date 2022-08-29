Почему на Первом канале закрылось популярное шоу

Бывший продюсер популярного шоу Первого канала «Розыгрыш» Лина Арифулина рассказала, почему на самом деле закрыли проект. Оказывается, программа была финансово нерентабельной.

«Он финансово очень дорогой. Потому что много камер, много наблюдения», — рассказала Лина в интервью Лауре Джугелии.

При этом Арифулина подчеркнула, что ей было безумно интересно работать над шоу. Ведь проект, по ее словам, был необычен с точки зрения технологий.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, «Розыгрыш» выходил на Первом канале с 20 сентября 2003 по 29 апреля 2012 года. «Жертвами» розыгрышей становились не обычные люди, а известные личности.