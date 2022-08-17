Первый канал снимает новое шоу с Валдисом Пельшем

Главный приз проекта - три миллиона рублей.
Валдис Пельш. Фото: Global Look Press

Валдис Пельш. Фото: Global Look Press

На Первом канале стартовали съемки нового развлекательного шоу «Поем на кухне всей страной». Ведущим передачи стал Валдис Пельш.

В шоу принимают участие непрофессиональные вокальные коллективы, которые приехали в Москву со всех уголков России. Оценивать таланты будут звездные жюри, имена которых пока держатся в секрете.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Та команда, которая успешно пройдет все испытания, получит приз в три миллиона рублей.

Журналисты Teleprogramma.pro уже побывали на съемочной площадке проекта. В ближайшее время мы расскажем вам все подробности.

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