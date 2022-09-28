Первый канал покажет, почему россияне любят свою малую родину

2 октября на Первом канале состоится премьера передачи «Жизнь своих». Ведущий программы Евгений Кривцов побывал в разных уголках России, чтобы узнать, что за люди населяют эту страну, как они живут, что едят, как воспитывают детей, чем гордятся и о чем думают.
«Мы хотим показать не местные красоты, а то, как живет обычный человек, и почему ему хорошо и интересно именно в своем регионе, чем он занимается и чем дышит. Это искренние истории и неприкрашенный быт», - говорит Кривцов.
«К примеру, семья из Ярославля: москвичи, которые решили переквалифицироваться в деревенских жителей. Вместе с пятью детьми они переехали в Ярославскую область, построили дом, завели скот и счастливо живут. Или семья смотрителей маяка, живущая во Владивостоке, со своим оригинальным, но чарующим бытом. А еще истории про охотников, дрифтеров, каюров и других людей необычных профессий, любящих свое дело и родные места».
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«Жизнь своих» расскажет о том, чего зрители не найдут ни в одном путеводителе. Ведь все самое интересное о своей земле знают только люди, которые там живут. Люди и есть самое интересное в любом путешествии.
Не пропустите премьеру программы «Жизнь своих» - 2 октября в 10:15 на Первом канале.