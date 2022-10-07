Павел Воля объяснил, почему Comedy Club не закрывается в трудные времена

Вечером 7 октября, как всегда, на канале ТНТ выйдет свежий выпуск шоу Comedy Club. В этот раз в студию передачи пригласили звезду спортивного комментирования Дмитрий Губерниев. Пользуясь случаем, он рассказал о новом телепроекте «Вызов», где звезды шоу-бизнеса и науки сразятся за приз в 10 миллионов рублей.

Он также представил свою соведущую Наталью Попову и участников новой игры: фэшн-блогера Карину Нигай и скрипача Матвея Блюмина. Матвей исполнил на скрипке главную музыкальную тему Comedy, а Карина оценила наряды Харламова и Воли.

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Кроме того, зрителей ожидает свежая порция стендапов и миниатюр. Так, Гарик Харламов, Екатерина Скулкина и актриса Катя Шкуро разыграют сценку из жизни любовницы и жены. Комик Женя Синяков расскажет об экстрасенсах и о том, почему россиян так тянет к ним в непростые времена, а группа USB представит музыкальный номер, посвященный новостям будущего.

«Смотреть «Камеди» – это терапия! Это свет в конце туннеля! Это хорошее, которое льется на всех, даже в самые трудные времена, — прокомментировал шоумен Павел Воля. — Мы продолжаем выступать, как и всегда, потому что сейчас это важнее, чем когда-либо! Мы с вами, наши зрители, потому что вы — наши. А мы — ваши».

Не пропустите новый выпуск Comedy Club — в пятницу, 7 октября, в 21:00 на канале ТНТ.