Основную версию шоу «Голос» могут закрыть

Из-за сложного мирового положения Первый канал изменил сетку вещания. Развлекательные передачи временно приостановили, практически весь эфир сейчас занимают информационные проекты.

Перемены коснулись и вокального шоу «Голос». Самую взрослую версию проекта ведет теперь Лариса Гузеева. А эфир шоу переехал с вечера пятницы на предпрайм воскресенья.

Теперь же, основную версию «Голоса» могут вообще закрыть. Вместо него в эфир поставят шоу «Фантастика», ведущим которого станет Вадим Галыгин.

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Да и про съемки 11 сезона основного «Голоса» пока ничего не слышно, пишет kp.ru.