Олег Верещагин назвал истинную причину ухода из Comedy Club

Звезда Comedy Club Олег Верещагин в интервью Лауре Джугелии рассказал, почему на самом деле покинул популярный проект ТНТ. Юморист утверждает, что никаких интриг не было, все просто - из проекта ушел его напарник Гавр, с которым они и ставили миниатюры.

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«Никто не будет говорить: «Давайте остановим весь поезд, чтобы один парень отдохнул, набрался сил, нашел себе напарника, и дальше будем двигаться». Ты либо едешь в этом поезде, либо выходи на остановке и жди следующий, помедленнее», — рассказал юморист.

Кстати, смешное видео: