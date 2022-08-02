Новым «Утилизатором» канала «ЧЕ!» стала девушка-автоблогер

5 августа на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера шоу «Утилизатор» с новой ведущей — автоблогером Настей Туман. Формат передачи остался прежним, но в свежих выпусках зрителей ждут полезные советы и лайфхаки для водителей.

Как дотянуть до ближайшей заправки, если бензин вот-вот закончится? Как поменять колесо, если ты на шоссе, а до города 40 километров? Как себя вести в сервисе, чтобы механики перестали обманывать? На эти и другие вопросы ответит Настя Туман — автомобильный эксперт и блогер с 4,4 миллиона подписчиков на YouTube и 4,8 миллиона в TikTok.

Настя много лет работала автомехаником в сервисном центре, а затем переехала на Дальний Восток, где изучала устройство японских машин. Это позволило ей стать востребованным специалистом и доказать окружающим, что профессия механика не имеет пола. Даже на ТВ девушка попала благодаря активности своих подписчиков.

«Она современная, яркая и умная девушка, которая знает о машинах все! – говорит директор канала «ЧЕ!» Елена Карпенко. - Настя может легко заменить колесо, свечи, масло и справиться с любой сложной ситуацией за рулем».

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Напомним, «Утилизатор» — это шоу в жанре викторины. Его участниками становятся владельцы старых автомобилей. Правильно отвечая на вопросы, они могут заработать неплохую сумму и решить — тратить их на ремонт или оставить деньги себе, избавившись от авто. Если выбрано второе, то далее зрителей ждет зрелищная утилизация машины. В этой передаче тачки давят танками, поджигают, взрывают или разрывают на куски.

Смотрите новый «Утилизатор» с Настей Туман 5 августа в 19:00 на канале «ЧЕ!»