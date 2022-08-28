Новые телешоу, которые выйдут в ближайшее время

На подходе новый телесезон, а это значит, что каждый канал готовит приятные сюрпризы зрителю. «Телепрограмма» раскрывает несколько новых проектов, которые точно следует ждать.
«Фантастика»
Новый вокальный проект, где интрига будет заключаться в том, кто скрывается за образом анимированного персонажа. Это адаптированная под российского зрителя версия американской программы «Альтер-эго» телеканала Fox.
- Проект очень любопытный, но драматургически слабый, - признал глава Первого канала Константин Эрнст. - Несколько российских компаний вступили в соревнование за то, чтобы купить эту лицензию. Мы такие деньги платить не можем. И мы решили, что раз у проекта драматургические проблемы, надо его перепридумать. Мы использовали идею аватара, чтобы сделать социальное шоу.
Правила проекта таковы: соревноваться будут шесть звезд и шесть обычных людей. Они поют, но на сцене зрители видят цифрового двойника участников. В первом сезоне шоу жюри (во втором - уже аудитория) выбирает, кто спел хуже всех по итогам каждого выпуска. Потом пытается угадать, кто из певших - звезда, а кто нет. Если не получилось, участник выигрывает и получает право перейти в следующий эпизод. Каждый аватар будет обладать уникальной мимикой, жестикуляцией и голосом «хозяина».
Среди объявленных цифровых участников - Шапокляк, в жюри будет персонаж Телик, а еще Дима Билан, Дмитрий Маликов и другие живые звезды.
«Аватар»
Фото: кадр из шоу
А вот НТВ как раз приобрел официальную лицензию у Alter Ego и представит русскую версию этого шоу. Вести проект назначили Вячеслава Макарова, известного зрителю по проектам «Маска» и «Шоумаскгоон». В каждом выпуске споют девять знаменитостей, скрывающихся под аватаром своего любимого героя - из сказки, другой галактики или мультика.
Во время выступления они будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность передавать «двойнику» с помощью новых технологий (захвата движения Motion Capture и виртуальной реальности Virtual Reality) движения, вокал, мимику и жестикуляцию. Судить артистов, то есть угадывать, кто скрывается в образе того или иного рисованного персонажа, будут Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Ида Галич и Марк Тишман.
«Большие перемены»
Фото: кадр из шоу
Старый-добрый ремонт на халяву, что может быть приятнее? Тут все просто: ведущие Ольга Миндель и Евгений Рыбов приходят к семье, у которой в квартире все плохо и нужно обновлять, и при помощи чудо-мастеров превращают облезлую хибару в стильные хоромы.
Кроме того, шоу даст кучу полезных советов для всех, кто интересуется ремонтом, уютом и домашней утварью: как сэкономить деньги, правильно выбрать стройматериалы и оценить их качество, выделить личное пространство для супругов, организовать зону обитания собак и кошек, оптимально разместить одежду и любимые мелочи и так далее.
«Вызов»
Фото: кадр из шоу
12 избалованных участников (блогеров, артистов, спортсменов, деятелей науки и искусств) забрасывают в леса Карелии, где они стараются выжить, выполняя задания попарно. Среди тех, кто поборется за главный приз, - фигуристка Евгения Медведева, блогер Егор Шип, звезда «Физрука» Даниил Вахрушев, скрипач Матвей Блюмин, физик-ядерщик Екатерина Щеглова, шахматистка Зарина Шафигуллина и другие. Вести шоу назначен громкий и харизматичный Дмитрий Губерниев.
«Поем на кухне всей страной»
Фото: кадр из шоу
Кто из нас не пел за столом? Тем более в кругу семьи. Вот, собственно, и вся суть нового вокального шоу. Камера сможет запечатлеть самых душевных и милых людей, собравшихся на кухне, чтобы попеть не очень стройным хором. Участником проекта может стать как отдельно взятая звезда застольного пения, так и команда - например, целый подъезд, блестяще распевающий любимые песни на скамейке.