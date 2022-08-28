Новые телешоу, которые выйдут в ближайшее время

На подходе новый телесезон, а это значит, что каждый канал готовит приятные сюрпризы зрителю. «Телепрограмма» раскрывает несколько новых проектов, которые точно следует ждать.

«Фантастика»

Новый вокальный проект, где интрига будет заключаться в том, кто скрывается за образом анимированного персонажа. Это адаптированная под российского зрителя версия американской программы «Альтер-эго» телеканала Fox.

- Проект очень любопытный, но драматургически слабый, - признал глава Первого канала Константин Эрнст. - Несколько российских компаний вступили в соревнование за то, чтобы купить эту лицензию. Мы такие деньги платить не можем. И мы решили, что раз у проекта драматургические проблемы, надо его перепридумать. Мы использовали идею аватара, чтобы сделать социальное шоу.

Правила проекта таковы: соревноваться будут шесть звезд и шесть обычных людей. Они поют, но на сцене зрители видят цифрового двойника участников. В первом сезоне шоу жюри (во втором - уже аудитория) выбирает, кто спел хуже всех по итогам каждого выпуска. Потом пытается угадать, кто из певших - звезда, а кто нет. Если не получилось, участник выигрывает и получает право перейти в следующий эпизод. Каждый аватар будет обладать уникальной мимикой, жестикуляцией и голосом «хозяина».

Среди объявленных цифровых участников - Шапокляк, в жюри будет персонаж Телик, а еще Дима Билан, Дмитрий Маликов и другие живые звезды.

«Аватар»