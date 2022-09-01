«Новая битва экстрасенсов» удивит замороженной кровью ведьмы, гипнотизером и колдуном-молчуном

Вечером 10 сентября в эфире канала ТНТ стартует шоу «Новая битва экстрасенсов», в котором участники вновь продемонстрируют свои способности, пытаясь убедить ведущих, скептика и зрителей в том, что они видят мир не так, как простые люди. К проверке людей, считающих себя экстрасенсами, вернутся Илья Ларионов и Марат Башаров.

Ежегодно на кастинг «Битвы» приходят сотни людей, рассказывающих о своих паранормальных способностях. Они пытаются пройти испытания, подготовленные продюсерами, а также произвести впечатление необычными и порой жуткими историями из своей жизни. Так, на кастинг нового сезона пришли сразу несколько самопровозглашенных потомков царских кровей, гипнотизер, который вытягивает информацию из конкурентов, человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы и рассчитывает с ее помощью победить в проекте, а также колдун, взявший обет молчания (он загадал, что если за время съемок шоу не проронит ни слова, то дойдет до финала).