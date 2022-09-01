«Новая битва экстрасенсов» удивит замороженной кровью ведьмы, гипнотизером и колдуном-молчуном

Вечером 10 сентября в эфире канала ТНТ стартует шоу «Новая битва экстрасенсов», в котором участники вновь продемонстрируют свои способности, пытаясь убедить ведущих, скептика и зрителей в том, что они видят мир не так, как простые люди. К проверке людей, считающих себя экстрасенсами, вернутся Илья Ларионов и Марат Башаров.
Ежегодно на кастинг «Битвы» приходят сотни людей, рассказывающих о своих паранормальных способностях. Они пытаются пройти испытания, подготовленные продюсерами, а также произвести впечатление необычными и порой жуткими историями из своей жизни. Так, на кастинг нового сезона пришли сразу несколько самопровозглашенных потомков царских кровей, гипнотизер, который вытягивает информацию из конкурентов, человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы и рассчитывает с ее помощью победить в проекте, а также колдун, взявший обет молчания (он загадал, что если за время съемок шоу не проронит ни слова, то дойдет до финала).
Каждый из участников прошел трехэтапный кастинг, включающий в себя традиционные задания: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс». Но в этом сезоне экстрасенсов ждали неожиданные изменения. Вместо черной ширмы оказался белый куб, к которому можно было подойти со всех четырех сторон. Для «Багажника» иллюзионист Илья Ларионов задумал новую проверку, которой в истории «Битвы» еще не было. А «Мистер Икс» и вовсе заставил участников буквально не поверить своим глазам.
«Строгий я только на испытании «Багажник». Там сразу видно, кто клоун-фрик, а кто настоящий. На самом деле я отпускаю множество колкостей на этом этапе, даже обидных слов, но не все попадают в эфир. Но если участники уже пришли в проект и доказали, на что они способны, моя задача создать для них комфортные условия, чтобы они раскрыли свои способности, познали какие-то свои лимиты и показали зрителям интересный результат», — говорит Ларионов.
«Я всегда жду, что увижу новых экстрасенсов, получу новые эмоции, увижу чудеса. Так как верю, что люди с такими способностями существуют, и я за ними наблюдаю. Посмотрим, кто удивит нас в новом сезоне!» — добавил Башаров.
Имена участников сезона, прошедших в проект, будут объявлены в эфире 10 сентября.
Смотрите «Новую битву экстрасенсов» на канале ТНТ с 10 сентября — по субботам в 19:00.