Анатолий Цой стал ведущим нового утреннего шоу на ТНТ вместе с Анной Хилькевич

Канал ТНТ регулярно запускает новые проекты. Теперь на канале появится утреннее шоу, которое будут вести певец Анатолий Цой и актриса Анна Хилькевич. Передача будет идти по будням с 7 до 9 утра. Отмечается, что зрителей ждут полезные рубрики, актуальные новости и развлекательный контент.

Также создали шоу заявили, что перезапустили формат утренней программы. Он должен стать самым полезным и современным. В нем будут отражены тренды, актуальные повестки и темы. Зрители увидят как мэтров, так и новые лица. На передачу будут приходить гости.

Ведущими рубрик станут писатель Сергей Минаев, психотерапевт Андрей Курпатов, а также шеф-повар Мирко Дзаго и другие личности. Примечательно, что Цой и Хилькевич будут вести шоу по-очереди. Также молодые парни и девушки будут им помогать, знакомя зрителей с окружающим миром.

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Хилькевич уверена, что уже давно публика не видела столько полезного контента в одном проекте. Премьера нового шоу «УТРО. ТНТ» состоится 1 апреля.

Напомним, что Анатолий Цой не раз участвовал в телевизионных шоу. Он снимался в «Звездах в Африке», а также принимал участие в съемках шоу «Сокровища императора».