Жанна Бадоева побывала в Сан-Паулу и узнала, что «бразильская попа» стоит 400 долларов

В ближайшее воскресенье, 24 марта, трэвел-шоу Первого канала «Жизнь других» и его ведущая Жанна Бадоева расскажут о крупнейшем и богатейшем городе Бразилии — Сан-Паулу. Это город занимает 16-ю строчку в рейтинге самых богатых городов мира.

Жанна Бадоева, в частности, узнала, что жительницы Сан-Паулу обожают ухаживать за собой и оставляют огромные суммы в салонах красоты.

В Бразилии настоящий культ пятой точки, и женщины не жалеют денег на уход за местом, что пониже спины.

Жанна Бадоева раскрыла секрет роскошной бразильской попы.

«Я побывала в массажном салоне, специализирующемся только на попе. Массаж мягкого места стоит 20–40 долларов. Курс уколов для филейной части — 400 долларов», — поделилась телеведущая Жанна Бадоева.

О том, что еще интересного есть в Сан-Паулу, узнаете в это воскресенье, 24 марта, на Первом канале в 11:05 в программе «Жизнь других».

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