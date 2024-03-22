Программа Первого канала «ПроУют» обустроила квартиру для телезрительницы, потерявшей мужа

Искусствовед и преподаватель иностранных языков по имени Ксения и ее дочка Саши стали героинями нового выпуска программы Первого канала «ПроУют». Точнее, не они сами, а их квартира, которой потребовалось преображение в связи с печальными обстоятельствами.

Два года назад не стало мужа Ксении, и трансформация жилища понадобилась еще и потому, что это отличный способ избавиться от тоски и депрессии. Героиня призналась, что внутри у нее очень мрачно, не хватает света и тепла.

Ведущая программ Вера Кинчева начала с того, что выбросила старые вещи, мебель и обои. Для стен Вера Кинчева выбрала теплую цветовую палитру – пудрово-малиновый, болотный и светлокоричневый цвета. При помощи этих оттенков комнату разделили на зоны.

В процессе ремонта было уделено много внимания деталям, которые создают уют. В комнате появились мягкое освещение, свечи, абажуры, уютные пледы, мягкие подушки, любимые книги, зеркала, картины на стенах, подсвечники в старинном стиле, настольные лампы,фотографии, большое количество комнатных цветов.

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