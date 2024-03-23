«Голос» на вылет: новый «Брат» или победитель «Фактора А»

За нагловатого 20-летнего артиста из поселка Новозавидовский Тверской области, который и сам не прочь сыграть на сходстве с погибшим всенародно любимым актером, определенно будут голосовать. И если он вдруг не почувствует мандраж во время игры на вылет и прямых эфиров, есть все шансы добраться до финала. «В «Голос» подал заявку по приколу, хотел закрыть детский гештальт, - признается Георгий. - Многие друзья говорят, что я похож на Сергея Бодрова. И голосом, и речью. Вот и взял песню «Вечно молодой». Музыку пишу с 13 лет, она для меня - все. А еще люблю баскетбол и силовые тренировки, это вторая моя страсть».

Команда Zivert