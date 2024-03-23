«Голос» на вылет: новый «Брат» или победитель «Фактора А»

Участники шоу начали поединки - очные битвы за выход в следующий этап (нокауты). И пока вокалисты и вокалистки соревнуются на сцене, «Телепрограмма» прикидывает шансы фаворитов на победу в конкурсе.
Команда Полины Гагариной
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Неизвестно, что за напасть одолела наставников «Голоса», но вслед за Zivert и Полина Гагарина объявила паузу в живых выступлениях и собралась в творческий отпуск. Так что шоу остается одной из немногих отдушин звезды. И в этом смысле Богдан Шувалов может помочь Полине наконец взять титул лучшего наставника. Для победы у 26-летнего парня из Питера все есть: голливудская улыбка, потрясающая мелизматика, образ (то ли Принс, то ли ранний Джордж Майкл, то ли Джонни Депп из «Плаксы»), умение быть универсальным (берет ультравысокие ноты, дает оперу и свободно спускается в нижний регистр) и удивлять.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
А еще упорство - он приходил в «Голос» пять (!) раз и только сейчас прорвался. Во время слепых прослушиваний Богдан спел хит Билли Айлиш и Халида Lovely и потряс четверых наставников уже на тридцатой секунде выступления. Если выдержит темп, а наставница не подведет с репертуаром, то и до финала дошагает так же легко. А там уже - дело за публикой. Все костюмы для выступлений Шувалов шьет сам: у него их более 150.
Команда Владимира Преснякова
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Если не вокальным, то уж точно харизматичным лидером команды Преснякова пока что является Георгий Русских - реинкарнация образа Данилы Багрова, которого мы так долго ждали, в шоу «Голос». Парень с густыми бровями, низким голосом и растянутым (правда, белым) свитером не случайно вышел на сцену слепых прослушиваний с песней «Вечно молодой»: он действительно похож на Сергея Бодрова-младшего, и продюсеры шоу аккуратно подводят зрителя к этой мысли. Вокалиста с более ярко выраженным глубинным национальным архетипом - и Егор, и Русских, и еще на того самого «Брата» похож - подобрать сложно. Что, безусловно, скажется на голосовании.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
За нагловатого 20-летнего артиста из поселка Новозавидовский Тверской области, который и сам не прочь сыграть на сходстве с погибшим всенародно любимым актером, определенно будут голосовать. И если он вдруг не почувствует мандраж во время игры на вылет и прямых эфиров, есть все шансы добраться до финала. «В «Голос» подал заявку по приколу, хотел закрыть детский гештальт, - признается Георгий. - Многие друзья говорят, что я похож на Сергея Бодрова. И голосом, и речью. Вот и взял песню «Вечно молодой». Музыку пишу с 13 лет, она для меня - все. А еще люблю баскетбол и силовые тренировки, это вторая моя страсть».
Команда Zivert
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Меньше всего можно было ожидать исполнителя такого формата в команде трендовой Zivert: Алексею Сулиме - 33 года, он из Барнаула и похож больше на металлиста из паба, дьяка из храма или на худой конец борзого айтишника. Но нет - этот татуированный бородатый мужчина с хвостом покорил жюри пронзительным и лиричным, если не сказать нежным, исполнением шансон-хита Михаила Бублика «Сам тебя выдумал». Очевидные козыри артиста - непосредственная харизма, оригинальный сипловатый голос и искренность (так волновался на сцене, что непроизвольно постукивал ногой в такт). На фоне слухов о временной приостановке карьеры Zivert у Алексея есть хороший шанс сделать приятный подарок наставнице, выиграв шоу.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Тем более что он никакой не новичок - опытный и внимательный зритель может разглядеть в Сулиме того самого юношу, что в 2011 году выиграл известное шоу «Фактор А»: дифирамбы ему пели Игорь Николаев, Алла Пугачева вручала главный приз в 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), а Филипп Киркоров исполнял с Алексеем дуэтом суперхит «Жестокая любовь». А тот факт, что ни один наставник «Голоса» Сулиму не узнал, может сыграть только на руку - перезагрузка еще никому не мешала.
Команда Антона Беляева
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Композитор и музыкальный эстет Антон Беляев отбирает в команду только стильных и «вкусных». Тех, с кем можно поэкспериментировать в жанрах, аранжировках и искупаться в нетривиальных вокализах. В этом смысле 21-летняя Анастасия Садковская из Белоруссии смотрится белой вороной.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Отбросив китчевые мелодекламации и модный высокохудожественный шепот в стиле Стинга, бодипозитивная (и вообще позитивная!) вокалистка спела песню Эрики Лундмоен «Этот поцелуй» и показала, что красота может быть в простоте. Есть надежда, что наставник не испортит природное обаяние и дар Насти и предложит ей спеть именно такие композиции, которые раскроют ее, а не его. Ведь девушка признается, что поработать с Беляевым - мечта ни много ни мало ее детства.
«Голос» 12+
Пятница/21.45