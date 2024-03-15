Съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в резиденции Кикиморы

Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов в Кирове. Фото: Первый канал

Трэвел-шоу «Жизнь своих» покажет программу о жителях города Кирова.

Съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в городе Кирове, или Вятке. Это родина дымковской игрушки, вятской породы лошадей. Именно здесь запустили в производство первую советскую стиральную машинку.

«Если бы я жил в Кирове, то каждое воскресенье пытался бы покорить удивительную ледяную сосульку и, возможно, стал бы чемпионом по ледолазанью», — поделился ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов.

Вятские красавицы. Фото: Первый канал

Киров — это очень древний город. Здесь есть храм, которому 300 лет. Его начали возводить еще при Петре Первом. Многие здания Кирова признаны памятниками архитектуры.

А еще Киров — это родина болотной феи Кикиморы. В одном из парков города есть даже резиденция Кикиморы.

Программа «Жизнь своих. Киров» выйдет в эфир Первого канала в это воскресенье, 17 марта, в 10:15.

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