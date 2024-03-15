Съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в резиденции Кикиморы

Киров — это очень древний город. Здесь есть храм, которому 300 лет. Его начали возводить еще при Петре Первом. Многие здания Кирова признаны памятниками архитектуры.

А еще Киров — это родина болотной феи Кикиморы. В одном из парков города есть даже резиденция Кикиморы.

Программа «Жизнь своих. Киров» выйдет в эфир Первого канала в это воскресенье, 17 марта, в 10:15.

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