Съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в резиденции Кикиморы

Съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в городе Кирове, или Вятке. Это родина дымковской игрушки, вятской породы лошадей. Именно здесь запустили в производство первую советскую стиральную машинку.
«Если бы я жил в Кирове, то каждое воскресенье пытался бы покорить удивительную ледяную сосульку и, возможно, стал бы чемпионом по ледолазанью», — поделился ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов.
Вятские красавицы. Фото: Первый канал
Киров — это очень древний город. Здесь есть храм, которому 300 лет. Его начали возводить еще при Петре Первом. Многие здания Кирова признаны памятниками архитектуры.
А еще Киров — это родина болотной феи Кикиморы. В одном из парков города есть даже резиденция Кикиморы.
Программа «Жизнь своих. Киров» выйдет в эфир Первого канала в это воскресенье, 17 марта, в 10:15.