Салюты, фонтаны и Джигурда: самые дорогие банкеты в шоу «Четыре свадьбы», которые до сих пор обсуждают

Свадьба владелицы сети онлайн-магазинов Карины Лейман и ее жениха - певца и ведущего Алексея - проходила в Москве в стиле total black. Утром в день свадьбы Карина устроила завтрак-сюрприз для других невест, после чего они отправились на венчание Карины и Алексея. Но несмотря на интересную программу и роскошный завтрак для остальных героинь, по итогам выпуска девушка заняла лишь третье место.