Салюты, фонтаны и Джигурда: самые дорогие банкеты в шоу «Четыре свадьбы», которые до сих пор обсуждают

По четвергам в 22:00 на телеканале «Пятница!» выходит новый сезон реалити «Четыре свадьбы». Проект давно стал мегапопулярным - его смотрят парами и обсуждают с подругами.
Журналисты Teleprogramma.proсобрали подборку самых дорогих свадеб, которые показывали в реалити.
1 место
3 сезон 26 выпуск - 5 млн рублей
Кадр из шоу «Четыре свадьбы». Фото: канал «Пятница!»
Свадьба модели из Нью-Йорка Юлианы Голдман и актера, экс-возлюбленного Ирины Цывиной, Дениса Сердюкова. Свадьбу в стиле «фэшн-дива» отметили в подмосковном Домодедово. Торжество посетили звезды, среди них актер и певец Никита Джигурда. Он спел для молодоженов песню и подарил им воздух. По его словам, этот воздух был запечатан на высоте 540 метров - для этого Джигурда поднялся на Останкинскую башню. Свадьба Юлианны заняла третье место в общем рейтинге выпуска.
2 место
4 сезон 8 выпуск - 4 млн рублей
Кадр из шоу «Четыре свадьбы». Фото: канал «Пятница!»
Свадьба блогера Марины Литвиновой за 4 млн проходила в Сочи. По словам девушки, заявленный бюджет включал в себя натуральные цветы, салюты, фонтаны и платье стоимостью 150 тыс рублей. В итоге из-за неприятного инцидента на свадьбе другие невесты-участницы покинули торжество и смотрели его онлайн. В конце выпуска Марине поставили нули, и это оказалось наименьшим результатом за всю историю проекта.
3 место
Международный сезон. Узбекистан - 1,8 млн рублей
Кадр из шоу «Четыре свадьбы». Фото: канал «Пятница!»
В узбекском выпуске практически все свадьбы отличались большими бюджетами, но особенно выделялась свадьба Малики и Тимура из Самарканда. Торжество проходило в современном национальном стиле, а фишкой торжества стал танцевальный флэшмоб. На свадьбе было более 200 гостей, и Малике не хватило лишь немного, чтобы победить в выпуске.
4 место
4 сезон 15 выпуск - 1,7 млн рублей
Кадр из шоу «Четыре свадьбы». Фото: канал «Пятница!»
Свадьба блогера и владельца центра по коррекции фигуры Ольги Мейс и ее жениха-мясного магната из Тольятти прошла в стиле Чикаго, а фишкой свадьбы стал танец жениха и невесты. Но большой заявленный бюджет не помог свадьбе Ольге победить, и она заняла в выпуске третье место.
5 место
4 сезон 18 выпуск - 1 млн рублей
Кадр из шоу «Четыре свадьбы». Фото: канал «Пятница!»
Свадьба владелицы сети онлайн-магазинов Карины Лейман и ее жениха - певца и ведущего Алексея - проходила в Москве в стиле total black. Утром в день свадьбы Карина устроила завтрак-сюрприз для других невест, после чего они отправились на венчание Карины и Алексея. Но несмотря на интересную программу и роскошный завтрак для остальных героинь, по итогам выпуска девушка заняла лишь третье место.