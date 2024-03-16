Что обескуражило зрителей в проекте «Новая Фабрика звезд»

Не зря все-таки в конце нулевых артисты незабвенного шоу «Большая разница» (12+) талантливо высмеивали участников «Фабрики звезд» (18+) - там популярные продюсеры пытались слепить звезд из блатных детишек: «А это чей у нас сынок?» Видимо, была в той шутке доля шутки. Ведь в двенадцатый сезон вокального проекта, который теперь называется «Новая Фабрика звезд» (ТНТ, 16+), вдруг пришло аномальное число участников со знаменитыми фамилиями. И родной сын директора канала Лео Канделаки, и племянница Гарика Мартиросяна - символа ТНТ. «Телепрограмма» знакомит читателя лишь с некоторыми из тех, кому предстоит доказать, что природа на них не отдохнула.
Александр Круг (21 год)
Сложно было представить иной путь в России для человека с фамилией Круг (на самом деле Воробьев). Тем более единственного сына всенародно любимого тверского шансонье Михаила Круга (тоже Воробьева). Отучившись в кадетском корпусе, фактурный парень Саша поступил в Щукинское театральное училище. А с 2018 года Ирина Круг, которая выступает с песнями мужа, начала брать сына с собой на концерты и телешоу. Они поют дуэтом, при этом сам Круг-младший тоже пробует писать музыку: в прошлом году выпустил трек «Твой каприз».
И все же эксплуатация образа отца, очевидно, пока главный козырь артиста - на отборах в «Новую Фабрику звезд» Александр спел песню «Вот и все» вместе с мамой ровно в таком же образе, с такой же прической и тем же тембром, что и делал папа. И предсказуемо остался в команде Сергея Жукова.
Лео Канделаки (22 года)
Фото: канал ТНТ
Еще пару лет назад, до назначения Тины Канделаки директором ТНТ, никто не знал про Леонтия Кондрахина - разве что зрители канала «2х2» могли видеть парня в роли ведущего малоизвестного шоу «Инспектор 2х2». Теперь же карьера парня пошла на взлет: он сыграл небольшую роль менеджера в сериале «Постучись в мою дверь в Москве», а теперь дебютировал в «Новой Фабрике звезд». Со сцены Лео признался, что первый музыкальный альбом написал в 14 лет.
- Как мама я, конечно, очень переживаю, - честно призналась Канделаки. - У Леонтия за плечами 10-летняя карьера, небольшие залы и большое желание стать артистом. А еще вера в себя и вера всех близких в его талант, мы все хотим, чтобы его желание быть на сцене обязательно сбылось. Но как продюсер могу сказать то же самое, что говорю всем остальным: все зависит от наставников. Наставники в проекте суровые, но при этом они мегазвезды, с которыми абсолютно точно можно или пойти до конца и стать обладателем невероятных хитов, или, к сожалению, оказаться в ближайшее время дома. И первое, и второе распространяется на всех участников, в том числе на моего сына.
Несмотря на вокальные огрехи, на которые указал Сергей Жуков, сын директора ТНТ попал в команду Шнурова, спев хит Вани Дмитриенко «Венера-Юпитер».
Нонна Еганян (20 лет)
Фото: канал ТНТ
Эта девушка - родная племянница одного из главных конферансье и юмористов ТНТ Гарика Мартиросяна и дочь Гоар Овсепян, руководительницы продюсерского центра Music Soul. В 12 лет Нонна участвовала в детском «Голосе» вместе с Сашей Филиным, но выбыла на этапе поединков, хоть и получила прозвище «армянская Эдит Пиаф». Зато девочка выиграла «Бриллиантовую волну» на другом вокальном конкурсе - «Детская Новая волна».
Фото: канал ТНТ
В прошлом году Еганян вернулась в специальный сезон «Голос. Уже не дети» и тоже остановилась на стадии батлов в составе команды Егора Крида. Дебютный трек Kmna Im Srtum («Останется в моем сердце») девушка выпустила в прошлом году. Звездный дядя артистки Гарик Мартиросян считает, что никакого блата в «Новой Фабрике звезд» нет, даже несмотря на то, что он заседает в жюри.
- Любовь к артисту купить невозможно, чьим бы родственником ты ни был, - подчеркивает ведущий.
Нонна спела дуэтом с Ани Лорак песню «Удержи мое сердце» и оказалась в сборной Сергея Жукова.
Анастасия Ким (21 год)
Фото: канал ТНТ
Начинающая якутская певица Анастасия Ким связей в шоу-бизнесе не имеет, она - внучка бывшего председателя Конституционного суда Якутии, народного депутата и доктора юридических наук Александра Кима.
- Я всегда стеснялась петь перед родителями и друзьями, - признается девушка. - Никогда не выходила на сцену с микрофоном. И на прослушивании в первый раз стояла перед толпой. И это было очень здорово.
Фото: vk.com/kimkimen
Дедушка подтвердил стеснительность Насти. Он заверил - никогда не слышал, что она увлекается вокалом. Наверное, потому что семья готовила ей другой путь: Ким учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (факультет «Зарубежное регионоведение»), то есть в перспективе может пойти по стопам дедушки, если не свернет на большую сцену. В популярных вокальных шоу девушка не участвовала. Про награды Насти за музыкальные конкурсы тоже ничего не известно. В «Новой Фабрике звезд» Ким спела с Евой Власовой песню «Танцуй вопреки» и попала в команду Сергея Шнурова, который отметил идеальное чувство ритма и хорошую пластику Насти.
Александр Филин (17 лет)
Фото: канал ТНТ
Этого парня публика уже успела запомнить. Саша Филин - сын бывшего худрука балета Большого театра Сергея Филина и балерины Марии Прорвич - петь начал рано. А после занятий в известной студии «Непоседы» громко заявил о себе в детском «Голосе» в 2016 году: в третьем сезоне проекта попал в команду Димы Билана, дошел до этапа «Песня на вылет», где уступил коллегам, а затем получил возможность вернуться в ходе дополнительного раунда, но дальше публика пропустила Марию Панюкову.
Фото: Первый канал
Теперь Филин совсем взрослый, в этом году ему исполняется 18, он поступил в МГИМО, за плечами, кроме детского «Голоса», конкурс «Новая волна», полноценный клип на песню «Прости» с Димой Биланом и победа в «Новой песне года».
В «Новой Фабрике звезд» после исполнения хита из 90-х «Ясный мой свет» с Татьяной Булановой артист остался в команде Сергея Шнурова, которого в детском «Голосе» застать не успел.
«Новая Фабрика звезд» 16+
Воскресенье/17.00