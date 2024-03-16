Что обескуражило зрителей в проекте «Новая Фабрика звезд»

Не зря все-таки в конце нулевых артисты незабвенного шоу «Большая разница» (12+) талантливо высмеивали участников «Фабрики звезд» (18+) - там популярные продюсеры пытались слепить звезд из блатных детишек: «А это чей у нас сынок?» Видимо, была в той шутке доля шутки. Ведь в двенадцатый сезон вокального проекта, который теперь называется «Новая Фабрика звезд» (ТНТ, 16+), вдруг пришло аномальное число участников со знаменитыми фамилиями. И родной сын директора канала Лео Канделаки, и племянница Гарика Мартиросяна - символа ТНТ. «Телепрограмма» знакомит читателя лишь с некоторыми из тех, кому предстоит доказать, что природа на них не отдохнула.

Александр Круг (21 год)

Сложно было представить иной путь в России для человека с фамилией Круг (на самом деле Воробьев). Тем более единственного сына всенародно любимого тверского шансонье Михаила Круга (тоже Воробьева). Отучившись в кадетском корпусе, фактурный парень Саша поступил в Щукинское театральное училище. А с 2018 года Ирина Круг, которая выступает с песнями мужа, начала брать сына с собой на концерты и телешоу. Они поют дуэтом, при этом сам Круг-младший тоже пробует писать музыку: в прошлом году выпустил трек «Твой каприз».

И все же эксплуатация образа отца, очевидно, пока главный козырь артиста - на отборах в «Новую Фабрику звезд» Александр спел песню «Вот и все» вместе с мамой ровно в таком же образе, с такой же прической и тем же тембром, что и делал папа. И предсказуемо остался в команде Сергея Жукова.

Лео Канделаки (22 года)