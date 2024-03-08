Сергей Жуков: откуда появился на эстраде солист группы «Руки Вверх!» и что с ним сейчас

«Крошка моя, я по тебе скучаю…». Хорошо, что нам не приходится скучать по Сергею Жукову, ведь в отличие от многих других звёзд, на чьих хитах выросло поколение 90-х, этот человек не бросил творческую карьеру.
Сегодня певец, а теперь еще и актер, и продюсер продолжает радовать зрителей. Например, c 4 марта на ТНТ начался показ нового комедийного сериала «Камера Мотор» от киностудии Жукова «Руки Вверх Production!». Но обо всем по порядку.
Появление и яркие 90-е
С Сергеем будущие преданные фанаты познакомились, когда молодому человеку было всего 17 лет. Он устроился работать на «Европа Плюс», там же встретился со своим будущим напарником – Алексеем Потехиным. Ребята быстро поняли, что оба одинаково видят развитие музыкальной сферы и к 1995 году переехали в столицу.
Тогда у них уже были первые наработки всеми любимых песен, а вот толкового продюсера удалось найти лишь спустя два года. Дальше знаете сами – в 1998 году «Руки вверх!» выпустили целых три альбома, сразу получили «Золотой граммофон» и обрели огромное количество фанатов.
Группа «Руки вверх!» гремела в 90-е годы. Фото: личный архив Сергея Жукова
Что после или 2010-тые
Группа в таком виде просуществовала чуть больше десяти лет, но в 2006 году дуэт Жукова и Потехина распался. Хорошо, что Сергей решил не ставить крест на музыкальной карьере. Артист продолжил выпускать сольные хиты под тем же названием «Руки вверх!», делал коллаборации со многими популярными артистами: как молодыми- Клавой Кокой, Hammali & Navai, Artik & Asti, так и легендами - Любовью Успенской, Стасом Михайловым.
На сегодняшний день «Руки Вверх!» по праву считается самой популярной группой России, ежегодно собирающей аншлаги на самом большом стадионе страны в «Лужниках».
Параллельно с творческой карьерой Жуков строит и свой бизнес. Его сеть «Руки вверх! Баров» насчитывает более 30 заведений по всей стране - от Краснодара до Владивостока, а сеть семейных кондитерских «Любовь и сладости» он развивает вместе со своей женой Региной.
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Сергей Жуков с семьей. Фото: личный архив
Любовь к кино
В 2021 Сергей пошел дальше: стал кинопродюсером и открыл свой продакшен с громким названием «Руки Вверх Production!». Первой работой компании является комедийный сериал «Евгенич» – о звездном композиторе из 90-х, который после 30 лет молчания захотел вновь вернуться к шоу-бизнесу в России. Сергей сам исполнил главную роль, а проект поддержали многие звезды.
В 2022 (почти 2023) Сергей снялся еще в одной комедии, которая вышла на канале ТНТ прямо в новогоднюю ночь – «СамоИрония судьбы!». Специально для проекта Жуков снова объединился с Алексеем Потехиным, выступив легендарным дуэтом оригинального состава «Руки вверх!».
Сергей Жуков. Фото: личный архив
«Камера Мотор»
Такой актерский и продюсерский успех просто не мог остаться незамеченным. У «Руки Вверх Production!» появилась новая оригинальная идея, которую компания решила реализовать совместно с ТНТ.«Камера Мотор» – сериал, который от А до Я пропитан любовь к киносфере, и, как признается Сергей Жуков, взявший на себя роль продюсера, основан на том, что он видел в детстве:
«Мы все, в том числе и я как продюсер сериала, взяли историю не с потолка. Видеосалоны - это сладкое воспоминание из времен нашего детства и юности. Современным молодым людям, выросшим в эпоху Интернета и онлайн-кинотеатров, когда для просмотра любого кино достаточно клика мышки или пульта, сложно представить, что мы испытывали в начале 90-х, когда открывали для себя мир мирового кино на видеокассетах», – признается продюсер.
Зритель перенесется в 90-е, где горе-сотрудник видеосалона после нелепой оплошности на работе попадет в колонию-поселение. А единственным его спасением становится общий интерес начальника колонии и нашего заключенного к кино.
Сергей Жуков на съемках сериала «Камера Мотор». Фото: телеканал ТНТ
Главный герой Николай по прозвищу «Видик» по просьбе начальника начнет снимать на зоне ремейки классических голливудских блокбастеров: «Рокки», «Робокоп», «Один дома», «Охотники за привидениями», и даже «Звездные войны» и «Кошмар на улице Вязов». Правда, перед ним встает новый вопрос, как из ничего развернуть целую съемочную площадку.
Как говорит сам Сергей, сериал должен понравится всем зрителям, ведь: «Олдскульная аудитория поржет и вспомнит любимые старые фильмы. А молодежь увидит, как из ничего можно создать настоящий шедевр. И, возможно, сама попробует снять что-нибудь посложнее Тик-Тока».