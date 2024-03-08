Сергей Жуков: откуда появился на эстраде солист группы «Руки Вверх!» и что с ним сейчас

«Крошка моя, я по тебе скучаю…». Хорошо, что нам не приходится скучать по Сергею Жукову, ведь в отличие от многих других звёзд, на чьих хитах выросло поколение 90-х, этот человек не бросил творческую карьеру.

Сегодня певец, а теперь еще и актер, и продюсер продолжает радовать зрителей. Например, c 4 марта на ТНТ начался показ нового комедийного сериала «Камера Мотор» от киностудии Жукова «Руки Вверх Production!». Но обо всем по порядку.

Появление и яркие 90-е

С Сергеем будущие преданные фанаты познакомились, когда молодому человеку было всего 17 лет. Он устроился работать на «Европа Плюс», там же встретился со своим будущим напарником – Алексеем Потехиным. Ребята быстро поняли, что оба одинаково видят развитие музыкальной сферы и к 1995 году переехали в столицу.

Тогда у них уже были первые наработки всеми любимых песен, а вот толкового продюсера удалось найти лишь спустя два года. Дальше знаете сами – в 1998 году «Руки вверх!» выпустили целых три альбома, сразу получили «Золотой граммофон» и обрели огромное количество фанатов.