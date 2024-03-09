Шоу «Голос-12»: аранжировщик Zivert ушел от жены к Антону Беляеву

Хорошего понемножку - поэтому самый приятный этап шоу, когда артисты пытаются очаровать наставников, сидящих спиной, завершается. Уже через один выпуск, 15 марта, стартуют беспощадные игры на вылет, где вместо хохота судей начнут рекой литься слезы участников. А пока «Телепрограмма» вводит публику в курс всего самого интересного, что творится в проекте.
Развод -и девичья фамилия?
В одном из недавних выпусков в шоу на равных с простыми смертными пришел Павел Мурашов - этот импозантный мужчина вообще-то подготавливал артистов к участию в «Евровидении», давно уже работает с Тимати, а еще помогал наставнице шоу Zivert готовить сольный гастрольный тур. Павел пришел в шоу с женой: Ксения исполнила кинохит Shallow из картины «Звезда родилась», развернула к себе всех наставников и пошла к Полине Гагариной. Тогда как ее супруг хитом Sacrifice Элтона Джона очаровал всех, кроме Владимира Преснякова, и ушел к Антону Беляеву.
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал.
Павел и Ксения Мурашовы участвуют в «Голосе» в разных командах. Умный ход! Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Бедный мой муж никак не может от меня отцепиться, - шутя посетовала Ксения Мурашова. - Антон, вы уже мужа моего забрали. Осталось только к вам в команду пойти, чтобы он от меня вообще не избавился!
С математической точки зрения шансов на победу у семьи Мурашовых стало больше - в составе разных команд они могут поодиночке дойти до суперфинала и даже сразиться за кубок «Голоса» и 1 млн рублей!
На сцену из-под обстрелов
Самобытная хохотушка Анастасия Паньшина приехала на «Мосфильм», где снимают шоу, из Луганской Народной Республики - зоны СВО.
- С четырех лет пела и ездила по вокальным конкурсам, - вспоминает артистка. - Вся моя жизнь - это музыка, всегда мечтала об оперной сцене. Но в 2014 году пришлось начать с нуля (ВСУ стали обстреливать ЛДНР. - Авт.), потому что мы начали жить как на пороховой бочке и не были уверены в завтрашнем дне. Как и любой амбициозный артист, хочу дойти как можно дальше в этом конкурсе - и победить, конечно!
Хитом «Спектакль окончен» Паньшина покорила Полину Гагарину и Владимира Преснякова, к которому и отправилась в команду.
А что Zivert?
Громом среди ясного неба прогремела новость о том, что певица Zivert покидает сцену минимум на 6 месяцев.
- Проблемы вернулись в мою жизнь, - сообщила певица. - На какое-то время становилось лучше и казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Организм бьет в колокол, и здесь важно выбрать себя.
Диагноз она не раскрыла, но, как удалось узнать «Телепрограмме», певица продолжает принимать участие в проекте - Zivert записала поединки, а это значит, что есть все шансы увидеть артистку и в финале «Голоса».
«Голос» 12+
Пятница/21.45