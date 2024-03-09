Шоу «Голос-12»: аранжировщик Zivert ушел от жены к Антону Беляеву

- Бедный мой муж никак не может от меня отцепиться, - шутя посетовала Ксения Мурашова. - Антон, вы уже мужа моего забрали. Осталось только к вам в команду пойти, чтобы он от меня вообще не избавился!

С математической точки зрения шансов на победу у семьи Мурашовых стало больше - в составе разных команд они могут поодиночке дойти до суперфинала и даже сразиться за кубок «Голоса» и 1 млн рублей!

На сцену из-под обстрелов

Самобытная хохотушка Анастасия Паньшина приехала на «Мосфильм», где снимают шоу, из Луганской Народной Республики - зоны СВО.

- С четырех лет пела и ездила по вокальным конкурсам, - вспоминает артистка. - Вся моя жизнь - это музыка, всегда мечтала об оперной сцене. Но в 2014 году пришлось начать с нуля (ВСУ стали обстреливать ЛДНР. - Авт.), потому что мы начали жить как на пороховой бочке и не были уверены в завтрашнем дне. Как и любой амбициозный артист, хочу дойти как можно дальше в этом конкурсе - и победить, конечно!

Хитом «Спектакль окончен» Паньшина покорила Полину Гагарину и Владимира Преснякова, к которому и отправилась в команду.

А что Zivert?

Громом среди ясного неба прогремела новость о том, что певица Zivert покидает сцену минимум на 6 месяцев.

- Проблемы вернулись в мою жизнь, - сообщила певица. - На какое-то время становилось лучше и казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Организм бьет в колокол, и здесь важно выбрать себя.

Диагноз она не раскрыла, но, как удалось узнать «Телепрограмме», певица продолжает принимать участие в проекте - Zivert записала поединки, а это значит, что есть все шансы увидеть артистку и в финале «Голоса».

«Голос» 12+

Пятница/21.45