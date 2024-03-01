Программа Первого канала «Жизнь своих» расскажет о Воронеже

Съемочная группа программы «Жизнь своих» Первого канала приехала в Воронеж в жуткий снегопад, на которые была щедра зима этого года.

Впечатлений набрались сразу же, выталкивая машину из сугроба.

Съемочная группа канала во главе с ведущим трэвел-шоу побывала в Воронежском океанариуме, который считается одним из лучших в России.

Передача расскажет о художнице Елене Филатовой, которая знает все о русской матрешке. Героями выпуска станут игуменья Свято-Спасского монастыря Елена, матушка Сергия, сестры Ефстафия и Галина. Они живут одной большой семьей, молятся, пекут просфоры и делают вкуснейший сыр.В программе будет сюжет, посвященный преподавателю ВГАУ Юрию Шумилину и студентам ветеринарного факультета, которые могут не только вылечить, но и выслушать корову. Расскажет «Жизнь своих» о зоологе Владимире Лаврове. Владимир так давно заботится о бобрах, что начал понимать их язык.