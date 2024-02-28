Певец TSOY рассекретил, кто скрывается под маской Гориллы в шоу «Маска»

Горилла в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ  

Анатолий Цой в разговоре с Teleprogramma.pro опроверг, что это Никита Кологривый.

Один из самых ярких образов пятого сезона шоу «Маска» - Горилла. В своей видеовизитке персонаж отметил, что пришел на проект, чтобы раскрасить этот серый мир и добавить в него немного энергии. Также он в шуточной форме пригрозил охране шоу, что найдет у них банан. А еще признался, что вырос в опасных джунглях, но при этом внутри мягкий и пушистый. 

В числе основных версий представители жюри называли имена Николая Баскова, Игоря Верника, Михаила Галустяна, Эльдара Джарахова, Акмаля. 

Зрители же придерживаются варианта, что под маской Гориллы скрывается актер Никита Кологривый, поскольку у него, по мнению аудитории, хорошее чувство юмора. 

К тому же сразу после выступления этого героя в первом выпуске на телеканале НТВ прошел анонс сериала «Слово пацана», где как раз снялся артист. И телезрители увидели в этой рекламе знак свыше.    

А вот певец TSOY (Анатолий Цой – победитель первого сезона проекта «Маска») не разделяет взглядов аудитории. 

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Певец TSOY (Анатолий Цой). Фото: личный архив артиста  

«На мой взгляд, под маской Гориллы скрывается не Кологривый. По моим ощущениям, там мог бы быть один популярный молодой певец, имя которого раскрывать я пока не готов — нужно больше времени, - отметил певец. 

- Но в чем я уверен — под маской точно поющий артист! Возможно это Акмаль, но по росту не сходится, либо повзрослее артист, например, Стас Костюшкин». 

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