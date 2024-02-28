Певец TSOY рассекретил, кто скрывается под маской Гориллы в шоу «Маска»

Один из самых ярких образов пятого сезона шоу «Маска» - Горилла. В своей видеовизитке персонаж отметил, что пришел на проект, чтобы раскрасить этот серый мир и добавить в него немного энергии. Также он в шуточной форме пригрозил охране шоу, что найдет у них банан. А еще признался, что вырос в опасных джунглях, но при этом внутри мягкий и пушистый.

В числе основных версий представители жюри называли имена Николая Баскова, Игоря Верника, Михаила Галустяна, Эльдара Джарахова, Акмаля.

Зрители же придерживаются варианта, что под маской Гориллы скрывается актер Никита Кологривый, поскольку у него, по мнению аудитории, хорошее чувство юмора.