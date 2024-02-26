Участниками шоу «Сокровища императора» станут Мария Погребняк, Давид Манукян, Алана Мамаева и Филипп Киркоров

На ТНТ с 10 марта стартует шоу «Сокровища императора», в котором звезды российского шоу-бизнеса будут бороться за главный приз - один миллион юаней! В рублях это почти 13 миллионов.

Участниками проекта станут Мария Погребняк, Алана Мамаева, Давид Манукян и его брат Арман Давтян, Зураб Матуа и Андрей Аверин, Иван Пышненко и Андрей Пышненко, Олег и Александра Верещагины, Женя Искандарова, Карина Кокс, Анатолий Цой, Валентин Ли, Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, а также Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.

Артистов ждут испытания, которые им предстоит пройти и на китайской земле.

А ведущими шоу станут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Они будут помогать участникам преодолевать трудности и, наоборот, путать.

Напомним, после окончания шоу пошли слухи, что Ольга Бузова и Дава могут снова сойтись, так как там они вели себя как голубки. Так говорили многие участники.

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