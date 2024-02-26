Регина Тодоренко: «Тимура Родригеза я вижу чаще, чем мужа»

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко будет вести «Новую Фабрику звезд» вместе с шоуменом Тимуром Родригезом. Телеведущая призналась, что они работают на многих проектах с коллегой. И он ей даже где-то поднадоел.

«Тимура Родригеза я вижу чаще, чем мужа. Сколько можно?» — пошутила она в «Шоу Воли».

При этом Тодоренко подчеркнула, что ей комфортно находиться в одной студии с Родригезом. Они уже стали друзьями.

На канале ТНТ скоро стартует новое прочтение легендарной «Фабрики звезд». Ожидается, что в шоу примут участие как новые, начинающие звезды, так и дети артистов.

Уже известно, что изъявил желание участвовать в проекте сын Тины Канделаки, Леон.

Кстати, продюсерами «Фабрики» стали Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

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