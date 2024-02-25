Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов заявил о возрождении шоу «Наша Russia»

Генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов сделал важное заявление о возвращении в эфир некогда популярного шоу под названием «Наша Russia».

«Мы планируем возвращение «Нашей Russia», - поделился Аркадий Водахов.

Правда, генеральный продюсер ТНТ не стал вдаваться в детали возрождаемого проекта. Вероятно, поклонники узнают все немного позже.

Интересно, что это заявление Аркадия Водахова прозвучало во время пресс-конференции, посвященной возрождению другого некогда популярного проекта - «Фабрики звезд», которая с успехом шла на Первом канале двадцатилетие назад. Называться проект ТНТ будет «Новая Фабрика звезд». Уже прошел отбор участников, известны имена наставников. Ими станут два Сергея - Жуков и Шнуров. Ведущей шоу будет Регина Тодоренко, премьера состоится 3 марта.

Напомним, шоу «Наша Russia» выходило в эфир ТНТ с 2006 по 2011 год. Персонажи в исполнении Сергея Светлакова и Михаила Галустяна были любимы зрителями.

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