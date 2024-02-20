«Кто в какой маске и когда Киркоров перестанет перебивать»: зрители обсуждают первый выпуск юбилейного сезона шоу «Маска»

18 февраля на телеканале НТВ состоялась премьера пятого сезона шоу «Маска».

Ведущим передачи, как и прежде, выступил Вячеслав Макаров. Состав жюри немного видоизменился. Теперь 4 участника остались на постоянной основе: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Но каждый выпуск будет приходить приглашенный пятый член жюри. В первой передаче принял участие победитель четвертого сезона шоу «Маска» Дима Билан.

Теперь официально принято решение: в первом выпуске никого выгонять не будут. Также в программе появился иммунитет, который зрители могут предоставить одному из участников шоу с помощью голосования. Кроме того, председатель жюри заявил, что под масками могут оказаться участники из прошлых сезонов передачи, что еще сильнее усложняет задачу раскрытия личности персонажей.