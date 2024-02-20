«Кто в какой маске и когда Киркоров перестанет перебивать»: зрители обсуждают первый выпуск юбилейного сезона шоу «Маска»

18 февраля на телеканале НТВ состоялась премьера пятого сезона шоу «Маска».
Ведущим передачи, как и прежде, выступил Вячеслав Макаров. Состав жюри немного видоизменился. Теперь 4 участника остались на постоянной основе: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Но каждый выпуск будет приходить приглашенный пятый член жюри. В первой передаче принял участие победитель четвертого сезона шоу «Маска» Дима Билан.
Теперь официально принято решение: в первом выпуске никого выгонять не будут. Также в программе появился иммунитет, который зрители могут предоставить одному из участников шоу с помощью голосования. Кроме того, председатель жюри заявил, что под масками могут оказаться участники из прошлых сезонов передачи, что еще сильнее усложняет задачу раскрытия личности персонажей.
Фото: кадр из шоу «Маска»
Предположения зрителей
Зрители посмотрели первый выпуск и поспешили поделиться своими впечатлениями в сети.
Виктория: «Мне так понравилась маска котика, но такое разочарование, что в красивую маску запихнули безголосое создание. Котика на этот раз спас иммунитет, а в следующий раз, наверное, отправят домой. Очень жаль».
Роман Неудахин: «Гадать долго придется, несмотря на кучу версий и то, что многих жюри сразу в 3 маски пихает. Понравилась версия с Варварой в Мотыльке. Рост у нее 180 см, а там женщина явно не маленькая и каблуков нет, как у Арлекина. Ну и первая ее песня называлась «Лети на свет». Как раз подобное очень удобно в подсказках зашифровать, потому что для мотылька это может быть просто фигурой речи».
Тима Т.: «Мне кажется, Алиса Мон в Котике, а Галустян - в Водяном».
Юлия: «Я думаю, в Еноте Елена Воробей, а Водяной - Сергей Бурунов, через раз слышу Галустяна».
Юлия Павлюкова: «Змей Горыныч, возможно, братья иллюзионисты Сафроновы».
Виктория Клочкова: «Акула - Константин Хабенский, подсказка: «я в движении» - так назывался фильм с его участием».
Олеся Шабалина: «Горилла - Никита Кологривый (в подсказке про «Слово пацана», да и голосом похож)».
Арсений Худыш: «Я догадался, кто может быть под маской Гориллы. Во время первой подсказки от этого участника я услышал такую фразу: «Вы не готовы все. Я на вас щас всех смотрю! Вы не готовы!». Я понял, что это актер сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Иван Янковский (Вова «Адидас»), потому что именно он сказал эту фразу в сериале».
Фото: кадр из шоу «Маска»
Критика
Не остались в стороне и хейтеры, которые не оценили шоу и обсудили новый образ председателя жюри - Филиппа Киркорова.
Татьяна Картуз: «Если еще будете снимать маску, то уберите Киркорова, Керимова, Билана и Тодоренко! Противно смотреть! Жюри поменяйте!»
Елена С.: «Жуткое шоу! Мерзкое. Фигуры масок страшные и бездарные. Ничего не могут сами придумать».
Наталья Пенкиеа: «Вот и закончилось, так сказать, наказание Киркорова. Поговорили и закончили. Зачем всю бучу поднимали? Эти «звезды» как жили и вели себя (голые пляшут, пьяные на сцену выходят, матерятся), так и будут себя вести».
Марианна: «Извечные вопросы: кто в какой маске и когда Киркоров перестанет перебивать?!»
Ирина П.: «Что Киркоров делает в шоу? Не буду смотреть».
Иван кут.: «Филя из крайности в крайность! Что за наряд ботана? Ты же звезда!»
Татьяна Картуз: «Что-то мне не нравится это выпуск! Киркорова не узнать! Керимов, как обычно противно скалится! Тодоренко непонятно что напялила на голову!»
Россяине обсуждают новый образ Киркорова. Фото: кадр из шоу «Маска»
Имидж Киркорова
Впрочем, многим понравился новый имидж поп-короля.
Ирония: «Киркоров стал пай-мальчиком? Что-то мало верится, что это надолго. Но ему лучше в таком образе».
Татьяна Одинокова: «Как хорошо, что Филя зашел не в ту дверь, стал хоть на человека похож, а то был похож на седую макаку. Филя, раздай свою одежду бедным людям и одевайся, как все нормальные мужчины. Помолодел, приятно смотреть стало».
Тима Т.: «Киркоров сказал, что сундуки со стразами уже в прошлом. Надеюсь, так и будет».
Оля Королева: «Филипп и Билан одеты подчеркнуто правильно. Маска отвлекает от грустных мыслей. Может, это и правильно. Смех продлевает жизнь».