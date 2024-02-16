Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов о Новосибирске: «Здесь все самое-самое»

Программы Первого канала «Жизнь своих» и ее ведущий Евгений Кривцов на этот раз побывала в Новосибирске. Телеведущий признался, что очень впечатлен этим городом.

Новосибирск — настоящая столица науки, здесь есть свой Академгородок, город в городе.

«Новосибирск — настоящий рекордсмен, здесь все самое-самое, хоть в книгу рекордов заноси! И занесли», — поделился Евгений Кривцов.

Именно в Новосибирске находится самая умная улица, самый длинный в мире метромост и самый большой в России театр.

А еще в Новосибирске есть два коллайдера. Всего же в мире их семь работающих.

Что еще интересного и даже засекреченного есть в Новосибирске, программа «Жизнь своих» расскажет и покажет в ближайшее воскресенье, 18 февраля, в 10:15.

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