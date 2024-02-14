Ведущей «Новой Фабрики звезд» станет Регина Тодоренко

Ведущей «Новой Фабрики звезд» станет Регина Тодоренко. Фото: ТНТ

В проекте будут два наставника - Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

На канале ТНТ объявили имя ведущей «Новой Фабрики звезд». Проект будет вести Регина Тодоренко.

В ее обязанности будет входить - вести отчетные концерты и морально поддерживать участников. Многие, конечно, будут волноваться, Регина будет подбадривать и наставлять на путь истинный.

Кстати, Тодоренко сама была участницей «Фабрики звезд» в 2007 году. Телеведущая стала участницей герлз-бенда Real O, ездила на гастроли в течение шести лет, а затем ушла в сольную карьеру.

В 2015 году Регина принимала участие в «Голосе» и даже выпустила сольные синглы.

Но карьера певицы не сложилась. В итоге Регина стала вести передачу про путешествия.

Тодоренко родом из Одессы, но уже много лет живет в Москве. Вышла замуж за певца Влада Топалова, они воспитывают двух сыновей.

Кстати, наставниками «Новой Фабрики звезд» станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Проект стартует на ТНТ уже скоро, сейчас идут кастинги.

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