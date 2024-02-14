Ведущей «Новой Фабрики звезд» станет Регина Тодоренко

На канале ТНТ объявили имя ведущей «Новой Фабрики звезд». Проект будет вести Регина Тодоренко.

В ее обязанности будет входить - вести отчетные концерты и морально поддерживать участников. Многие, конечно, будут волноваться, Регина будет подбадривать и наставлять на путь истинный.

Кстати, Тодоренко сама была участницей «Фабрики звезд» в 2007 году. Телеведущая стала участницей герлз-бенда Real O, ездила на гастроли в течение шести лет, а затем ушла в сольную карьеру.