Как в вокальном проекте «Голос» происходит много смешного и необычного, а иногда и трагичного

Наставники комплектуют коллективы - пока самым скорострельным остается Владимир Пресняков (он набрал команду более чем наполовину), а вокалисты и вокалистки изо всех сил стараются понравиться их спинам. Много интересного происходит и за кадром. «Телепрограмма» собрала самые интересные новости проекта.

«Беременные» красные кресла

Ученые еще не установили, как это работает, но практически все наставницы, участвовавшие в проекте, вскоре после этого становились мамами. Нет, секс-маньяка за кулисами шоу нет. Просто так совпадало. Несколько раз.

Пелагея была в «Голосе» с самого начала - с 2014 года, и в 2017-м не только вышла замуж, но и дочь Таисию родила. В том же году стала наставницей Нюша - и на следующий год родила дочь Серафиму-Симбу. Полина Гагарина уже была мамой сына Андрея, когда приходила в вокальный проект в 2015 году, но и это не уберегло ее от «родового рока» шоу: дочь Мия появилась на свет в 2017-м.Что подумали старожилки «Голоса», как только увидели в красном кресле певицу Zivert? Правильно: «Это залет».

- Все девушки-новички, которые приходили в «Голос» наставницами, вскоре рожали, - предупредила коллегу Полина. - Нет, я, конечно, не восемь лет беременная, но посидела в красном кресле и залетела. Так что…

Хоть Zivert и попыталась откреститься, что у нее другие планы на жизнь, от судьбы, как известно, не уйти.

Горе Яси Дегтяревой