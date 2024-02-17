Как в вокальном проекте «Голос» происходит много смешного и необычного, а иногда и трагичного

Наставники комплектуют коллективы - пока самым скорострельным остается Владимир Пресняков (он набрал команду более чем наполовину), а вокалисты и вокалистки изо всех сил стараются понравиться их спинам. Много интересного происходит и за кадром. «Телепрограмма» собрала самые интересные новости проекта.
«Беременные» красные кресла
Ученые еще не установили, как это работает, но практически все наставницы, участвовавшие в проекте, вскоре после этого становились мамами. Нет, секс-маньяка за кулисами шоу нет. Просто так совпадало. Несколько раз.
Пелагея была в «Голосе» с самого начала - с 2014 года, и в 2017-м не только вышла замуж, но и дочь Таисию родила. В том же году стала наставницей Нюша - и на следующий год родила дочь Серафиму-Симбу. Полина Гагарина уже была мамой сына Андрея, когда приходила в вокальный проект в 2015 году, но и это не уберегло ее от «родового рока» шоу: дочь Мия появилась на свет в 2017-м.Что подумали старожилки «Голоса», как только увидели в красном кресле певицу Zivert? Правильно: «Это залет».
- Все девушки-новички, которые приходили в «Голос» наставницами, вскоре рожали, - предупредила коллегу Полина. - Нет, я, конечно, не восемь лет беременная, но посидела в красном кресле и залетела. Так что…
Хоть Zivert и попыталась откреститься, что у нее другие планы на жизнь, от судьбы, как известно, не уйти.
Горе Яси Дегтяревой
В декабре повзрослевшая Ярослава участвовала в спецпроекте «Голос. Уже не дети». Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Песня Виктора Цоя «Кукушка», которую маленькая Яся исполняла в детском «Голосе» в 2016-м, стала для нее пророческой. В судьбе артистки, к великому сожалению, тоже появилась строчка «Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою» - ее папа Виктор, командир штурмового подразделения, пропал без вести в зоне СВО. Сослуживцы считают его погибшим. Печальная весть пришла в дом Дегтяревых еще в декабре. То есть когда 15-летняя Ярослава записывала этот же трек для «Новогодней ночи на Первом», она уже все знала. Девочка поделилась болью с подписчиками в соцсетях - и получила в ответ целый океан добрых слов.
- И такой этап в жизни мне нужно будет пережить... - констатировала резко повзрослевшая Ярослава. - Я благодарна каждому за слова поддержки, и мне тоже очень хочется поддержать всех, кто в похожей ситуации! Потерять родного человека - это как будто лишиться какой-то частички себя, это больно. Очень. Я с вами всей душой, и моя поддержка тоже с вами. И да, я до сих пор его жду, несмотря ни на что.
Вещий Сергей
Досталось новенькой наставнице и от ветерана проекта Сергея Шнурова, пришедшего спеть вне конкурса. В одном из выпусков лидер «Ленинграда» появился на сцене с культовым хитом «Терминатор». Спутать Шнура с другим вокалистом может только совсем глухой человек. Первыми кнопки нажали Zivert и Владимир Пресняков, которые начали отплясывать под шлягер прямо в красных креслах. После вдарили по кнопкам и остальные.
Артист обнял всех наставников по очереди, сдержанно отреагировав на истерику Zivert, которая без остановки кричала «Я тебя очень люблю!», и отметил великолепие Полины Гагариной: «Ты все краше и краше».
- Скучаешь по нашему мероприятию? - спросила коллегу Гагарина.
- Я? Нет, - честно признался Сергей, после чего немного ошарашил влюбленную в него Zivert. - Я сидел вот в этом кресле всегда (показывает на Zivert). Оно счастливое. Вы не выиграете, но будете самой запоминающейся артисткой этого сезона.
- В смысле не выиграю?! - подскочила в кресле Zivert.
После чего наставники вышли на сцену и на бис исполнили «Терминатора» вместе со звездным гостем.
Клон SHAMAN и Бодрова
Егор сравнил себя с Бодровым, а публике он напомнил Дронова. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Всех очень впечатлили выступление и фамилия молодого парня из Тверской области (пос. Новозавидовский). Зовут его Егор Русских. Вышел он в дырявом белом свитере. Не хватало только красных пятен крови на нем. Узнали образ? Совершенно верно - в таком костюме штурмовал финал третьего сезона «Голоса» Ярослав Дронов, теперь больше известный как SHAMAN. Вот именно с ним Егора и сравнили. Хотя сам парень сделал ставку на другую звезду русского мейнстрима - Данилу Багрова. Приятным баритоном он спел хит «Смысловых галлюцинаций» (саундтрек к фильму «Брат-2»), чем развернул к себе Владимира Преснякова и Полину Гагарину.
- Многие друзья говорят, что я похож на Сергея Бодрова, - признался артист. - Поэтому я выбрал такую песню. Решил сыграть на этом сходстве.
«Голос» 12+
Пятница/21.45