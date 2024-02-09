Сергей Шнуров станет продюсером шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ

На телеканале ТНТ назвали имя второго продюсера шоу «Новая Фабрика звезд», которое стартует в самое ближайшее время. Наставником молодежи станет известный музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Помимо Сергея Шнурова в проекте будет еще один наставник и продюсер. Как сообщилось ранее, им станет еще один известный исполнитель, Сергей Жуков.

Проект начнет выходить в эфир уже в самое ближайшее время.

А в это воскресенье, 11 февраля, в Москве ждут желающих продемонстрировать свои таланты в рамках шоу «Новая Фабрика звезд». Принять участие в кастинге приглашаются одаренные, смелые и дерзкие, которым уже исполнилось 16 лет, но еще нет 22.

Напомним, в минувшую пятницу, 2 февраля, Сергей Шнуров отметился на Первом канале. Музыкант принял участие в слепых прослушивания в шоу «Голос». И хоть к нему повернулись все наставники, участвовать в проекте Шнур не стал. Оно и понятно, его ждут на ТНТ.

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