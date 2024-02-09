Ведущие Первого канала исследовали Приморский край

Съемочная группы трэвел-шоу «Поехали!» Первого канала на этот раз отправилась в Приморье. Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский побывали в нескольких городах Приморского края и готовы рассказать и показать, что интересного можно там увидеть.

Так, в городе Уссурийске телеведущие побывали на уроке корейского языка. В городе Артеме поездили на картингах, в Находке посетили красивейшие пляже. Конечно же, сейчас не сезон. А вот летом там, так же, как и в Анапе, очень много отдыхающих.