Победительница новогоднего розыгрыша «Поле чудес» Аксана Склярская: «Когда Леонид Якубович назвал мое имя - я прыгала и кричала»

10 февраля наступит Китайский Новый год. А сегодня в эфире Первого канала тоже выйдет новогодний выпуск программы «Поле чудес». И зрители передачи станут свидетелями праздничного чуда. Жительница деревни Беленино Смоленской области, многодетная мама Аксана Склярская выиграла машину мечты.
По словам Аксаны, она услышала слова Леонида Якубовича о предстоящем розыгрыше автомобиля в новогоднем выпуске еще в сентябре. Чтобы стать его участником, нужно было написать письмо о себе и своем желании участвовать в этой акции. Аксана сделала это, но отправила послание не сразу.
«Сначала я набрала текст и забыла о нем. А потом была еще одна передача, и еще одна. И в это время в Смоленске проходил конкурс новогодней открытки, в котором участвовал мой сын. И я отправляла открытку с его письмом. И в один день решила послать по почте сразу два письма – на «Поле чудес» и на конкурс. А потом получилось так, что и сын занял первое место. Так что я отправила сразу два счастливых письма», - рассказала Teleprogramma.pro Аксана.
Средний сын Аксаны Артем прочел Леониду Якубовичу стихотворение. Фото: Первый канал
Как пояснила Аксана Склярская, она сама водит машину, у нее есть права. По словам женщины, ее семья живет в деревне. И автомобиль очень нужен им, поскольку необходимость куда-то выехать возникает часто, а транспорта под рукой нет. Это тот самый случай, когда автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
«Это прямо заезженная фраза в нашей семье: «Была бы у нас своя машина, сейчас бы сели и поехали», - смеется победительница.
И вот чудо случилось! Правда, в осуществление мечты Аксана поверила не сразу.
По словам Аксаны Склярской, она вместе с двумя сыновьями – средним Артемом и младшим Глебом – смотрела телевизор. И в это время позвонила жена ее брата Инна с вопросом: «Ты писала на «Поле чудес»?».
Аксана поинтересовалась у родственницы, что же случилось. «Ты машину выиграла!», - воскликнула женщина.
«Поскольку в России разные часовые пояса, где-то программа выходит на три часа раньше, чем по московскому времени, чем у нас. Соседка Инны посмотрела передачу и сообщила новость ей.
Я, конечно, не поверила, но внимательно стала смотреть «Поле чудес», - признается Аксана Склярская. – И когда вынесли мешки, я еще не верила, но все равно не дышала. А уж когда Леонид Аркадьевич назвал мое имя, я и прыгала, и кричала. И средний сын по дому скакал, а маленький даже испугался. Это невозможно описать, но можно прочувствовать».
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Теперь в семье Склярских будет машина. Фото: Первый канал
На съемки «Поля чудес» Аксана отправилась вместе с двумя сыновьями – Артемом и Глебом. А Артем даже прочел Леониду Аркадьевичу стихотворение.
К сожалению, старший сын Аксаны Артур поехать не смог, поскольку сейчас служит в армии в городе Ряжске. Также на записи программы присутствовала подруга женщины Елена, которая очень поддерживала ее.
По словам Аксаны Склярской, перед встречей с Леонидом Якубовичем она сильно волновалась, все было, как в тумане. Однако в итоге все прошло замечательно. И Леонид Аркадьевич стал для семьи Склярских настоящим Дедом Морозом. Так что чудеса случаются, если верить в них!
Капитал-шоу «Поле чудес» с участием Аксаны Склярской выйдет в эфир 9 февраля в 19. 45