Победительница новогоднего розыгрыша «Поле чудес» Аксана Склярская: «Когда Леонид Якубович назвал мое имя - я прыгала и кричала»

Как пояснила Аксана Склярская, она сама водит машину, у нее есть права. По словам женщины, ее семья живет в деревне. И автомобиль очень нужен им, поскольку необходимость куда-то выехать возникает часто, а транспорта под рукой нет. Это тот самый случай, когда автомобиль не роскошь, а средство передвижения.

«Это прямо заезженная фраза в нашей семье: «Была бы у нас своя машина, сейчас бы сели и поехали», - смеется победительница.

И вот чудо случилось! Правда, в осуществление мечты Аксана поверила не сразу.

По словам Аксаны Склярской, она вместе с двумя сыновьями – средним Артемом и младшим Глебом – смотрела телевизор. И в это время позвонила жена ее брата Инна с вопросом: «Ты писала на «Поле чудес»?».

Аксана поинтересовалась у родственницы, что же случилось. «Ты машину выиграла!», - воскликнула женщина.