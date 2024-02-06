ТНТ начинает кастинг на шоу «Новая Фабрика Звезд» в Москве

Участники шестого сезона шоу «Фабрика звезд» на Первом канале. Всех узнаете? Фото: Global Look Press

Телеканал ТНТ и компания «ВайТ Медиа» возрождают популярный проект, который в начале 2000-х выходил на Первом канале.

Телеканал ТНТ и компания «ВайТ Медиа» приступают к отбору участников для возрожденного проекта, в котором на глазах у зрителей будут рождаться новые звезды шоу-бизнеса. 

Программа будет называться «Новая Фабрика Звезд». На кастинг приглашаются талантливые и дерзкие молодые исполнители в возрасте от 16 лет до 21 года.

Кандидат на участие в новом проекте должен уметь петь и владеть русским языком. Ну, и разумеется, у него должна быть мечта - непременно стать звездой.

Кастинг состоится в ближайшее воскресенье, 11 февраля, в Москве по адресу: Мосфильмовская, 1, Павильон 1. Время проведения кастинга с 11:00 до 21:00 московского времени.

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