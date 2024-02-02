Ведущая шоу «Поехали!» Мария Осадник о Владивостоке: «Удивительной красоты место»

Съемочная группа программы «Поехали!» Первого канала и ведущие проекта Мария Осадник и Евгений Покровский побывали во Владивостоке.

Первым делом авторы трэвел-шоу познакомились с двумя мостами — Русским и Золотым, побывали в природном парке и увидели уссурийских тигров и дальневосточных леопардов. Оба животные занесены в Красную книгу.

Пообщались Осадник и Покровский со студентами Дальневосточного федерального университета. Ребята произвели на телеведущих очень хорошее впечатление.

А еще Мария Осадник и Евгений Покровский исследовали красивейшие места Дальнего Востока.

«Мы побывали на мысе Тобизина. Удивительной красоты место. Я считаю, каждый, кто бывает во Владивостоке и располагает временем, должен это место посетить», — поделилась Мария Осадник.

Программа «Поехали!» с рассказом о жизни во Владивостоке выйдет в эфир Первого канала в ближайшую субботу, 3 февраля, в 12:15.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».