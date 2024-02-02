Программа «Жизнь своих» побывала в одном из самых холодных городов мира — Норильске

Съемочная группа программы Первого канала «Жизнь своих» на этот раз побывала в самом северном и одном из самых холодных городов мира — Норильске.

Полярная ночь здесь длится 45 суток. Метели бывают очень часто, номера на домах пишутся огромными цифрами, чтобы во время снежной пурги можно было их рассмотреть, а вдоль зданий есть специальные поручни, за которые нужно держаться, когда дует сильный полярный ветер.

«Если бы я родился в Норильске, то знал бы как передвигаться по улицам, чтобы не унесло снежным вихрем. А еще я ходил бы на самый настоящий пляж, когда на улице минус 40. Мог бы создавать духи с запахом севера», — рассказал ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов.

Съемочная группа Первого канала находилась в Норильске восемь дней и уже перед самым отъездом смогла понаблюдать за очень красивым природным явлением — северным сиянием.

Другие интересные подробности о Норильске смотрите в программе «Жизнь своих» 4 февраля в 10:15 на Первом канале.

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