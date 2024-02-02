«Моя мама ничего не делает, а только красится»: что происходит за кадром кулинарного шоу «Дети рулят»

С 3 февраля на телеканале «Суббота!» стартует новое кулинарное шоу «Дети рулят». По его задумке, известные люди будут готовить блюда под руководством своих детей, объясняющим им рецепт через наушник.
В каждой программе принимают участие двое артистов со своими детьми. Оценивать результат команды предстоит известному шеф-повару и ведущему Виталию Истомину. Его соведущей по проекту стала Регина Тодоренко. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта и пообщалась с его участниками и создателями.
В день моего приезда в кулинарной дуэли участвовали певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин и певец, участник группы «Корни» Александр Бердников с сыном Марселем.
Участникам нужно было испечь блин, но не простой, а по фирменному рецепту шеф-повара. Когда настал час Икс, Виталий Истомин оценивал вкус и подачу блюда. Максимальная оценка за кулинарные старания – десять баллов. Если семья Левкиных делала акцент на содержании, то Бердниковы – на форме.
Так, Александр и Марсель приготовили блин, который назвали «Вулкан», и украсили его тремя ягодами малины. По версии Александра, видимо, отсылающего зрителей к Фрейду. ягоды символизируют мужское, женское и детское. Также блюдо не обошлось без карамели.
А какой блин получился у семьи Левкиных, и кто из звездных кулинаров в итоге одержал победу, вы узнаете, посмотрев выпуск программы в субботу в 19. 00.
Александр Бердников: «У нас получился прекрасный блин, интересный по стилю!»
Уже после съемок Александр Бердников признался Teleprogramma.pro, что ранее никогда не пек блины и участие в передаче стало для него первым подобным опытом. Благо, сын диктовал певцу, какие ингредиенты нужно добавлять. Конечно, общение с помощью наушников усложняло задачу, но, по словам музыканта, Марсель блестяще справился с ней, не допустив ни одной ошибки.
«У нас получился прекрасный блин, интересный по стилю. Однако нам чуть не хватило времени», - отметил Александр.
- Я знаю, что вы многодетный отец. Что умеют готовить ваши дети?
- Старшая дочь Милана готовит чизкейки, маффины. Ей интересно все, что связано с выпечкой. А вот Марсель может сварить макароны, сделать классные горячие бутерброды.
- Когда, на ваш взгляд, нужно приучать детей к кулинарии?
- С 45 лет нужно уметь готовить себе самому. Вот у меня осталось еще три года (Смеется).
Александр Бердников. Фото: телеканал «Суббота!»
- Как вы думаете, детей следует как можно быстрее приучать к бытовой самостоятельности или же, наоборот, дать им больше времени насладиться детством?
- Необязательно грузить детей лишними движениями, им надо учиться и закладывать зерно на будущее. Дети должны понять, чем им дальше заниматься в профессиональном плане. Хотя какие-то обязанности все же надо выполнять. Например, Марсель гуляет с собакой. Милана убирает свою комнату. А Валя и Роза приносят мне пульт от телевизора. Но если серьезно, Валя будет и готовить, и помогать. Я вижу в ней такие наклонности.
- В одном из своих интервью вы говорили, что помогаете Марселю делать уроки…
- Да. Я ему иногда помогаю, правда, не со всеми уроками, а с теми, в которых разбираюсь. Например, могу помочь выучить стих. Марсель читает, а я проверяю. У него всегда за это пятерки. Наверное, я просто классно проверяю (Смеется).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Владимир Левкин: «Художник не может следовать правилам»
Как шутит Владимир Левкин, ему понравился тот факт, что соперник не умеет готовить. А если серьезно, то на съемках программы он по-настоящему оценил организаторские способности дочери.
«Ника все четко рассказала, записала и по пунктам мне надиктовала. Правда, кое-где были расхождения, но это потому что художник не может следовать правилам. Иногда он отходит от них», - отметил Владимир.
- Что сами умеете готовить?
- Мясо, стейки, шашлык, курицу, индейку – все, что связано с мясом.
Владимир Левкин. Фото: телеканал «Суббота!»
- Как вы думаете, стоит ли рано приучать детей к бытовым обязанностям?
- Детей нужно учить самостоятельности. Поскольку мы постоянно в разъездах, Ника сама могла играть за сценой. Сейчас я не проверяю даже уроки, поскольку дочь знает, что это ее дело, как и занятия на пианино.
Когда мы делаем номера на новые песни, на нее тоже ложится часть ответственности, поскольку наши придумки не всегда могут быть логичными с точки зрения ребенка. Что касается домашних обязанностей, то Ника убирает свою комнату, ухаживает за рыбками и черепахой. В общем, мы всегда учили дочь, что человек должен отвечать за свои поступки. Наверное, это самое важное.
Замысел и участники программы
Креативный продюсер проекта Татьяна Семкив рассказала Teleprogramma.pro о замысле проекта. Так, на канале «Суббота!» существует шоу «Моя жена рулит», по сценарию которого мужья готовят различные блюда под руководством своих вторых половинок. Проект стал популярным и его решили адаптировать под детей.
Сначала создатели передачи думали о том, чтобы готовили сами дети, а родители управляли бы ими, а потом решили сделать наоборот. К тому же, по мнению Татьяны, многим зрителям действительно интересно узнать, как известные люди ведут себя в быту.
«А для ребят это прекрасный шанс поруководить мамами и папами, а иногда даже поругаться на них и покричать, - поясняет Татьяна Семкив. - Но также здесь есть и другая глобальная идея, что благодаря нашей передаче устанавливается близкий контакт между родителями и детьми. Однажды к нам пришла Наталия Медведева со своим сыном Ильей. У них был виден идеальный коннект».
По словам Татьяны, многие взрослые раскрываются в программе с новой стороны. Например, дрессировщик Эдгард Запашный, на первый взгляд жесткий и суровый мужчина, которого слушаются тигры, на самом деле во всем подчинялся дочке.
«И даже жесткие мужчины начинают говорить на нашей программе: «Ах ты, лапа моя, ах ты рыба моя», «Дорогая моя, подожди, подожди». Конечно, веселее, когда готовят папы, а не мамы. Но у нас соотношение 50 на 50», - говорит Татьяна.
Иногда дети сами того не зная сдают своих родителей. Например, дочь модели Елены Кулецкой рассказала: «Моя мама ничего не делает, а только красится перед зеркалом, примеряет одежду и целыми днями фотографируется». Как считает Татьяна, дети говорят правду, но даже самая суровая правда звучит в их устах очень мило.
Александр Бердников с сыном Марселем и Владимир Левкин с дочерью Никой. Фото: телеканал «Суббота!»
По словам режиссера шоу Ольги Выставной, людям всегда интересно посмотреть на жизнь своих кумиров и увидеть их продолжение.
«Очень забавно наблюдать за взаимоотношениями родителей и их детей, получается очень мило, трогательно, особенно, когда на площадку приходят совсем малыши, например, шестилетние участники, - говорит Ольга Выставная. - С одной стороны, неизвестно, как поведет себя маленький ребенок в студии. Ведь некоторые из них не умеют читать и писать. А мы даем им задания, которые они записывают какими-то своими значками. А потом сидим всей группой и улыбаемся до ушей».
По словам Ольги, блюда для программы выбирают понятные – как детям, так и их родителям, чтобы ребенок мог их объяснить. Например, сделать оладьи в виде медвежонка.
«Но отцы не всегда справляются с задачей. Недавно один из них сделал оладышек со злобным выражением лица», - смеется Ольга.
По словам создателей, сначала программы снимаются с участием звезд, чтобы привлечь внимание к формату, но, возможно, в будущем поучаствовать в кулинарном поединке сможет любой желающий.