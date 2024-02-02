«Моя мама ничего не делает, а только красится»: что происходит за кадром кулинарного шоу «Дети рулят»

С 3 февраля на телеканале «Суббота!» стартует новое кулинарное шоу «Дети рулят». По его задумке, известные люди будут готовить блюда под руководством своих детей, объясняющим им рецепт через наушник.

В каждой программе принимают участие двое артистов со своими детьми. Оценивать результат команды предстоит известному шеф-повару и ведущему Виталию Истомину. Его соведущей по проекту стала Регина Тодоренко. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта и пообщалась с его участниками и создателями.

В день моего приезда в кулинарной дуэли участвовали певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин и певец, участник группы «Корни» Александр Бердников с сыном Марселем.

Участникам нужно было испечь блин, но не простой, а по фирменному рецепту шеф-повара. Когда настал час Икс, Виталий Истомин оценивал вкус и подачу блюда. Максимальная оценка за кулинарные старания – десять баллов. Если семья Левкиных делала акцент на содержании, то Бердниковы – на форме.

Так, Александр и Марсель приготовили блин, который назвали «Вулкан», и украсили его тремя ягодами малины. По версии Александра, видимо, отсылающего зрителей к Фрейду. ягоды символизируют мужское, женское и детское. Также блюдо не обошлось без карамели.

А какой блин получился у семьи Левкиных, и кто из звездных кулинаров в итоге одержал победу, вы узнаете, посмотрев выпуск программы в субботу в 19. 00.