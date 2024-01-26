Жанна Бадоева побывала на рынке в Шанхае: «Реплики брендовых вещей стоят копейки»

Программа Первого канала «Жизнь других», которая выйдет в эфир в ближайшее воскресенье, 28 января, расскажет о жизни крупного китайского города Шанхай. Здесь побывала съемочная группа проекта во главе с ведущей Жанной Бадоевой.

К своему удивлению Жанна Бадоева узнала, что в Шанхае не один центр, а целых пять.

Все родильные дома в Шанхае платные, но и на детей государство платит пособия. За первого ребенка — 700 долларов, за второго — 1400, за третьего —2800, и с рождением каждого последующего сумма удваивается.

В Шанхае Жанна Бадоева посетила вещевой рынок, поразившись обилию брендовых вещей, точнее их репликам.

«Реплики брендовых вещей стоят копейки», — поделилась Жанна Бадоева.

По словам телеведущей, главная ошибка — покупать вещи по указанной цене. Обязательно нужно торговаться. Цену можно сбить практически в два раза.

А еще в Шанхае много салонов красоты, а мастера маникюра, как правило, мужчины. Что логично, ведь именно мужчины точно знают, что им нравится.