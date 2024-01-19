Новый выпуск программы «Жизнь своих» расскажет о том, чем славится Хабаровск

Евгений Кривцов в программе «Жизнь своих» на Первом канале расскажет о том, как сегодня живет Хабаровск, и что можно посмотреть в этом городе. Съемочная группа передачи успела побывать в гостях у амурского тигра, наведалась в музей Амурского моста, прогулялась по спортивной набережной, красочным площадям и даже заглянула на первую на Дальнем Востоке улиточную ферму.
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Кстати, в хабаровской эко-ферме выращивают не обычных виноградных улиток, а специальный сорт — Helix Aspersa Muller. Оказалось, это просто кладезь полезного производство, и что самое важное безотходного. В гостях у фермеров Евгения и Татьяны ведущий Евгений Кривцов узнал, почему икра и муцин так дорого стоят, где зимуют их редкие питомцы и кто постоянно пытается их украсть.
Евгений Кривцов приехал в Хабаровск. Фото: пресс-служба Первого канала
Евгений Кривцов приехал в Хабаровск. Фото: пресс-служба Первого канала
«Не такой уж и Дальний Восток. Хабаровск — невероятный город. Потрясающая набережная, река Амур, а самое главное, люди. Гостеприимные, с чувством юмора. Мужики здесь — настоящие мужики, а девушки — просто красавицы», - добавил Евгений Кривцов, намекнув, что остался в восторге от увиденного.
Смотрите новый выпуск программы «Жизнь своих» 21 января в 10.15 на Первом канале.