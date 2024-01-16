Этери Тутберидзе стала ведущей шоу «Большие девочки»

Канал «Пятница!» объявил, что легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей шоу «Большие девочки». Суть проекта в следующем - 13 девушек весом от 100 килограммов будут пытаться похудеть и круто изменить свою жизнь в лучшую сторону.

У каждой участницы, конечно же, много психологических проблем - травля в школе, непонимание окружающих, отсутствие личной жизни. Со всем этим им придется распрощаться раз и навсегда.

Участниц проекта поселят в кэмпинге, где им придется каждый день проходить физические и психологические испытания. Наставниками для участниц помимо Этери станут тренер женской сборной РФ по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

«Большие девочки» стартуют 9 февраля и будут идти на «Пятнице!» по пятницам в 19:00.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».