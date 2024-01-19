Наставники в шоу «Голос», новый сезон которого стартует 19 января

Самый узнаваемый фальцет страны, человек и «Зурбаган», а еще сын, отец и муж профессиональных музыкантов (папа - Владимир Пресняков из «Самоцветов», жена - певица Наталья Подольская, сын - солист группы Multiverse Никита Пресняков). Сложно было найти более подходящую для «Голоса» кандидатуру - Владимир с детства начал петь в хоре Елоховской церкви, продолжил в группе «Круиз» и в ресторанном варьете. Потом выигрывал кучу вокальных конкурсов и семь раз забирал «Золотой граммофон».

Интеллигентный, с отличным вкусом, он лишь в прошлом году сел в красное кресло наставника, а ведь в нем столько лет красовался коллега и друг Владимира Леонид Агутин! Теперь «босоногого мальчика» в шоу нет - и Пресняков принимает от товарища эстафету.

В прошлом году присматривался, а теперь пора замахиваться на победу. Тем более что с Гагариной артист уже сработался (особенно наставника веселит опция «блокирующей кнопки», когда можно не пустить коллегу к понравившемуся артисту).

- Мы друг над другом просто угораем, - говорит певец. - У Полины блестящее чувство юмора. Она настолько здорово умеет над собой посмеяться! Это, кстати, самый главный критерий для меня, когда человек с самоиронией.

Zivert (33 года)