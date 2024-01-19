Наставники в шоу «Голос», новый сезон которого стартует 19 января

В этом году в красном кресле появился совершенно новый и слегка даже неожиданный наставник: 33-летняя певица Юлия Сытник, больше известная как Zivert. Кто же будет противостоять дебютантке? И каковы ее шансы на победу?
Полина Гагарина (36 лет)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Победительницу «Фабрики звезд», несмотря на совсем не пенсионный возраст, уже можно смело называть ветераном «Голоса». Сразу после почти победы на «Евровидении-2015» (Полина, напомним, заняла второе место и была очень близка к первому) артистку посадили в красное кресло проекта по соседству с зубрами - Александром Градским, Григорием Лепсом... Так закалялась блондинка.
В итоге за последние девять лет вокалистка успела шесть раз понаставничать в шоу: четыре раза в основной версии и два раза - в детской. И пару раз даже побеждала, причем в основной версии - с Яной Габбасовой (9-й сезон) и Викторией Соломахиной (11-й). Выходит так, что Полина приходит в шоу в статусе чемпиона. Теперь Полина попробует впервые выиграть титул лучшего наставника сезона, который обычно забирал обаятельный рэпер Баста.
Владимир Пресняков (55 лет)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Самый узнаваемый фальцет страны, человек и «Зурбаган», а еще сын, отец и муж профессиональных музыкантов (папа - Владимир Пресняков из «Самоцветов», жена - певица Наталья Подольская, сын - солист группы Multiverse Никита Пресняков). Сложно было найти более подходящую для «Голоса» кандидатуру - Владимир с детства начал петь в хоре Елоховской церкви, продолжил в группе «Круиз» и в ресторанном варьете. Потом выигрывал кучу вокальных конкурсов и семь раз забирал «Золотой граммофон».
Интеллигентный, с отличным вкусом, он лишь в прошлом году сел в красное кресло наставника, а ведь в нем столько лет красовался коллега и друг Владимира Леонид Агутин! Теперь «босоногого мальчика» в шоу нет - и Пресняков принимает от товарища эстафету.
В прошлом году присматривался, а теперь пора замахиваться на победу. Тем более что с Гагариной артист уже сработался (особенно наставника веселит опция «блокирующей кнопки», когда можно не пустить коллегу к понравившемуся артисту).
- Мы друг над другом просто угораем, - говорит певец. - У Полины блестящее чувство юмора. Она настолько здорово умеет над собой посмеяться! Это, кстати, самый главный критерий для меня, когда человек с самоиронией.
Zivert (33 года)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Как ни странно, Зиверт тоже довольно давно прочили в красные кресла «Голоса». Молодая, успешная, собирает стадионы, лепит хиты (Life, «Безболезненно», «Паруса» и др.). По такому же праву, как Баста (популярность, охваты, соцсети), артистка могла стать судьей еще раньше, но стала только сейчас.
Zivert редко дает интервью и участвует в телешоу, будто боясь ступить не туда. Большинство вокальных проектов страны, ток-шоу и прочих уютных мест для применения таланта Юля проигнорировала. Тем ценнее будет увидеть Зиверт в объективах камер прямого эфира «Голоса», где не получится спрятаться за фотошопом и прочими примочками, позволяющими артисту выглядеть в соцсетях голливудской звездой (или куклой из детского журнала). Благодарная аудитория наверняка очень ждет живых эмоций и естественной реакции вокалистки, юмора и интересных решений в музыкальных номерах подопечных.
- Хочется привнести в поп-музыку нечто высокохудожественное и авангардное, - заявляет Юля. - Обещаю полную самоотдачу и с нетерпением жду начала съемок.
Антон Беляев (44 года)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
В 2013 году Антон приходил в «Голос» почти начинающим артистом - да, у музыканта был собственный инди-коллектив Therr Maitz, он скромно работал в музыкальной студии на окраине Москвы, делая аранжировки для звезд, но личный успех артиста был локальным, а не всероссийским. Став участником проекта, он влюбил в себя публику, наставников, дошел до полуфинала и подарил зрителю массу интереснейших аранжировок на всем известные хиты.
Теперь Антон поднялся так высоко к небесам, что, кажется, даже Стинг, с которым его вечно сравнивают, находится в музыкальной иерархии чуть ниже. Он уже не просто участник, он наставник «Голоса»! Беляев пишет музыку для кино, зарабатывает на рекламе и преподает в Московской школе кино режиссуру видеоклипов. А еще Антон стал членом Национальной академии искусства и науки звукозаписи - музыкальной академии США, что вручает престижную премию «Грэмми». Словом, самое время выиграть «Голос». Но как? Тут одних стильных аранжировок и костюмов маловато.
- Практически сразу после того, как я завершил участие в шоу, представлял себя в кресле наставника, - не стеснялся признаваться Антон. - Ходил на кастинги, слушал участников в жюри музыкальной редакции. Мне казалось, что мог бы себя тут проявить. И вот мне предложили прийти. Мне самому очень страшно. Боюсь подвести тех, кто на сцене. Их волнение я полностью разделяю...
«Голос» 12+ 19 января/21.45