Экстрасенс Константин Гецати стал новым «Холостяком» на ТНТ

Весной этого года канал ТНТ покажет новый сезон популярного проекта «Холостяк». И главным героем шоу станет победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов», аланский провидец Константин Гецати.

В одном из московских отелей уже прошли первые съемки проекта. Экстрасенс познакомился с первыми участницами, впереди его ждут свидания.

В ближайшее время холостяк вместе со своими девушками отправится в Марокко, где будет строить любовь.

Обычно проект стартует на ТНТ в марте и идет до конца мая.

В последний раз холостяком становились сразу два молодых человека — фермер Александр Гранков и инвестор Димаш Адилет. Оба они так и не нашли свою любовь, отношения ничем не закончились.

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