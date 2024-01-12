Ведущие Первого канала Покровский и Осадник о кофе и чизкейке из огурца: «Удивительно, но вкусно!»

Команда трэвел-шоу Первого канала «Поехали!» на этот раз побывала в городе Суздале, который в этом году был назначен столицей Нового года. Празднования и веселые гуляния там продлятся вплоть до Масленицы, или Проводов русской зимы.

Ведущие программы Евгений Покровский и Мария Осадник в Суздаль полетели на воздушном шаре. О своих эмоциях по поводу этого нестандартного путешествия они расскажут в эфире Первого канала уже в эту субботу, 13 января, в 12:15 по московскому времени.

Ведущие посетили Нескучный музей и музей кино. покатались на санях, поводили хороводы у елки и узнали, что в Суздали снималась не только комедия «Женитьба Бальзаминова», но и еще более ста фильмов.

«А еще мы попробовали кофе с огурцом и чизкейк из огурца! Потому что Суздаль – это еще и столица огурца, и каких только блюд они там из него не делают. Удивительно, но вкусно!» - поделилась Мария Осадник.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».