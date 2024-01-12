Телеканала «Суббота!» покажет сериал «Кармелита» с Юлией Зиминой в главной роли

Телеканал «Суббота!» начнет показ фильма о жизни цыган. Сага «Кармелита», премьера которой состоялась в начале нулевых годов, стала настоящим хитом. Ее посмотрели более половины телезрителей России. Теперь же поклонники смогут еще раз насладиться любимыми сценами и посопереживать героям киноленты.

Главную роль в сериале исполнила на тот момент 23-летняя Юлия Зимина. Она получила эту роль, пройдя кастинг вместе с другими яркими девушками. Всего на роль в цыганской саге «Кармелита» пробовались 200 девушек. Тогда, правда, у многих были вопросы по поводу национальной принадлежности актрисы, поклонникам казалось, что эту роль может сыграть исключительно цыганка.

Но Юлия блестяще справилась с задачей.

«Суббота!» будет показывать сериал по будням в 19:00 часов по московскому времени.