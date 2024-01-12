Ренат Агзамов о новом реалити-шоу про кондитеров на «Пятнице!»: «Я влюбился в его участников»

На телеканале «Пятница!» с 16 января в эфир начнет выходить реалити-шоу «Мастер Кондитер». Его победитель получит звание мастера-кондитера, которое в советские времена считалось высшим разрядом в этой профессии.

Команда телеканала и известный кондитер Ренат Агзамов решили возродить звание, которое профессиональные кулинары не получали уже больше двадцати лет.

В Академию кондитеров Рената Агзамова поступят 14 человек в возрасте от 17 до 54 лет. Это повара со всей страны, которые будут ежедневно в эфирах проходить испытания, чтобы доказать, что они самые лучшие.

Ренат Агзамов отметил, что проект в первую очередь о взаимоотношениях между людьми, а уже потом о профессии.

«Я лично влюбился в его участников. Думаю, что зрители тоже их полюбят и будут дальше наблюдать за их успешной карьерой», — сказал Ренат Агзамов.

Кстати, вместе с высоким профессиональным званием победителю реалити будет вручен и приз в один миллион рублей.

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