С 13 января в 19:30 на ТНТ выйдет новое мистическое шоу «Экстрасенсы. Реванш», где участники «Битвы экстрасенсов» снова сойдутся на одном ринге. В проекте примут участие те, кто не смог победить в «Битве», но зрители их полюбили и запомнили.

Речь идет о таких экстрасенсах как Соня Егорова, Николь Кузнецова, Ольга Якубович, Елена Ивашина, Татьяна Ларина, Александр Кинжинов, Ангелина Изосимова и другие.

В шоу будут жюри. В его состав войдут Александр Шепс и Виктория Райдос, которых уже давно знает вся страна. Бессменным ведущим выступит актер Марат Башаров.

«Битва экстрасенсов» на ТНТ идет уже более 20 лет. Проект много раз критиковали, уличали участников во лжи. Однако рей1тинги говорят сами за себя - шоу смотрят и любят.

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