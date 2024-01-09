Первый канал стал лидером новогоднего эфира

В компании Mediascope выяснили, что по итогам новогоднего эфира рекордсменом стал Первый канал. «Новогоднюю ночь на Первом канале» посмотрело рекордное количество зрителей — 27,6%.

А речь президента России и вовсе собрала 32,8% всех телезрителей.

На втором месте оказался «Голубой огонек» на канале Россия 1 (26,8%).

Третью строчку занял новогодний выпуск Comedy Club (9,4%) на канале ТНТ, вытеснив «Маску» на канале НТВ.

Кстати, другие программы Первого канала также вошли в рейтинг трансляций за 2023 год. Это церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, военный парад 9 Мая, показ фильма «Последний богатырь. Посланник тьмы» и шоу «Песни от всей души».

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